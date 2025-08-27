बलरामपुर: रामचंद्रपुर ब्लॉक के दोलंगी गांव में पंचायत सचिव को हटाने की मांग हो रही है. ग्रामीणों ने महिला सचिव राजेश्वरी पर कार्रवाई की मांग करते हुए ग्राम सभा का विरोध किया है. राजेश्वरी पर राशि गबन करने का आरोप है.
क्या है पूरा मामला: ग्राम पंचायत दोलंगी में ग्रामीणों ने सचिव पर अनियमितता करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि, महिला सचिव बिना कार्य कराए राशि निकाल रही हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को गलत तरीके से अपात्र करने का भी आरोप है.
ग्रामीणों से पैसे मांगने का आरोप: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, सचिव राजेश्वरी ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करती हैं और पैसे मांगती हैं. इसी वजह से आयोजित ग्राम सभा का विरोध करते हैं.
हमने इसकी शिकायत पूरे ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टर, जनपद सीईओ और एसडीएम को भी दिया है. इसमें जांच के बाद जांच रिपोर्ट भी बन चुकी है, लेकिन मिलीभगत के चलते अब तक टालमटोल कर कार्रवाई नहीं की जा रही- बुद्धिनारायण गुप्ता, समाजसेवी
महिला की जगह उसके पति पर काम करने का आरोप: स्थानीय लोगों का कहना है कि, हमसे पैसों की मांग की जाती है साथ ही महिला सचिव की जगह राजेश्वरी कुमारी के पति हमेशा काम करते हैं. यह बहुत गंभीर मामला है.
जांच रिपोर्ट भेजी गई: इस मामले में जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रनवीर साय ने बताया कि, कुछ निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत मिली थी. जो अनियमितता बरती गई है उसकी जांच कराई गई है.
जांच समिति के द्वारा जो बातें सामने आईं उसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजा गया है, साथ ही जनपद स्तर से प्रभारी नियुक्त कर ग्राम सभा भी कराई गई है. नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे- रनवीर साय, जनपद CEO
इधर ग्रामीणों का कहना है कि सचिव को यहां से हटाया जाए तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा.