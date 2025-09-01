हापुड़/बलरामपुर: जनपद हापुड़ की पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास सोमवार शाम को हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पिलखुवा सीओ अनीता चौहान ने बताया कि सोमवार की शाम हापुड़ से पिलखुवा की ओर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार पिता-पुत्र सहित तीन लोग आ रहे थे. तभी पीछे से आ रही एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. स्कूटी सवार तीनों लोग सड़क पर गिरने से बुरी तरह घायल हो गए.

सड़क हादसे में देहरा निवासी आलिम (उम्र 22 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र हसनपुर निवासी उमेश पाल उम्र 55 वर्ष और सचिन उम्र 23 को गंभीर हालत में सरस्वती हॉस्पिटल ले जाया गया. दोनों की हालत नाजुक होने कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान दोनों घायलों ने भी दम तोड़ दिया.

पिलखुवा सीओ अनीता चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में तीन स्कूटी सवारों की मौत हो गई है. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फरार स्कॉर्पियों गाड़ी के ड्राइवर की तलाश कर रही है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.

बलरामपुर में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बुआ और भतीजे की मौत: जिले के गैडस बुजुर्ग थाना क्षेत्र अंतर्गत उतरौला बस्ती मार्ग पर सड़क हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल से जा रहे बुआ और भतीजे को टक्कर मार दी. इससे बुआ और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. उतरौला क्षेत्राधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार की देर शाम गैड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव निवासी राजू (24 वर्ष) अपनी बुआ चिनका (45 वर्ष) को मोटरसाइकिल से सिद्धार्थनगर के जोगिया गांव छोड़ने जा रहा था.

उतरौला बस्ती मार्ग पर कूड़े बेड़िहार गांव के पास सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी और भागने की कोशिश करने लगा. टक्कर से बुआ और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

