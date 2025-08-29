ETV Bharat / state

बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय का म्यूजिक टीचर गिरफ्तार

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुसमी के प्राचार्य के शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है.

ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 12:19 PM IST

बलरामपुर: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य रामाधार सिंह ने स्कूल में नियुक्त संगीत के अतिथि शिक्षक के खिलाफ कुसमी थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप : दरअसल प्राचार्य ने अपनी शिकायत में बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली कई नाबालिग छात्राओं ने म्यूजिक टीचर पर छेड़खानी, आपत्तिजनक बातचीत और गलत तरीके से टच करने के आरोप लगाया. जिसके बाद पहले तो आरोपी टीचर को फटकार लगाई गई. उसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई.

आरोपी म्यूजिक टीचर गिरफ्तार: टीचर के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस ने बीएनएस, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी म्यूजिक टीचर को गुरुवार को गिरफ्तार किया. आरोपी टीचर अंबिकापुर का रहने वाला है. जो कुछ दिन पहले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुसमी में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ.

कुसमी थाना प्रभारी डाकेश्वर सिंह ने घटना के बारे में बताया कि एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्राओं के साथ संगीत के अतिथि शिक्षक के द्वारा छेड़खानी की शिकायत मिली. जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

क्या है पॉक्सो एक्ट: पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों को यौन शोषण के अपराधों से बचाने के लिए लाया गया कानून है. इसका पूरा नाम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) है. जिसे इंग्लिश में Protection Of Children from Sexual Offences Act है. यह कानून 18 साल के कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है.

इस अधिनियम के तहत दुष्कर्म के अलावा बच्चे के साथ छेड़छाड़, गलत तरीके से छून और गलत इशारे करने को भी रखा गया है. इस अधिनियमें के अंतर्गत यदि किसी पर दोष सिद्ध होते हैं तो उसे अपराधी मानते हुए कड़ी सजा देने का प्रावधान है.

BALRAMPUR NEWS EKLAVYA RESIDENTIAL SCHOOL NEWS बलरामपुर टीचर गिरफ्तार बलरामपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय BALRAMPUR TEACHER ARRESTS

