बलरामपुर में मां और बेटी की मिली लाश, हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस

बलरामपुर में रविवार को एक साथ दो लाश मिलने से हड़कंप मच गया.

BALRAMPUR NEWS
बलरामपुर एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ और झारखंड के सरहद पर स्थिति बलरामपुर जिले में एक मां और बेटी की लाश मिली है. जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के मेहुली गांव की यह घटना है. रविवार को यहां के तालाब से एक महिला और एक लड़की की लाश तैरते हुए मिली. इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

शुक्रवार से लापता थी मां बेटी: महिला और लड़की के बारे में सूचना मिली है कि दोनों शुक्रवार 10 अक्टूबर से लापता थी. महिला का नाम अंकिता पंडो है और वह 26 साल की थी. लड़की का नाम खुशबू है और वह सात साल की थी. परिजन शुक्रवार शाम से दोनों की खोजबीन कर रहे थे.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया: बलरामपुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

रविवार को सुबह मेहुली गांव के एक तालाब में महिला और बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिली. हमारी टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया. हमने पंचनामा तैयार कर केस दर्ज किया है. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वाड्रफनगर अस्पताल में भिजवाया गया है. मामले की जांच जारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी- जवाहर तिर्की, उप निरीक्षक, त्रिकुंडा थाना

हत्या और हादसा सभी एंगल से जांच जारी: त्रिकुंडा थाना के एसआई ने कहा कि इस केस में सभी एंगल से जांच की जा रही है. हम हत्या और हादसा सभी तथ्यों पर जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा हो सकेगा. महिला और उसकी मासूम बच्ची की लाश मिलने के बाद लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं. बलरामपुर में बढ़ते अपराध को लेकर भी लोग चिंता जता रहे हैं.

