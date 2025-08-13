बलरामपुर/अलीगढ़/बहराइच/अमेठी: यूपी के तीन जिलों में पुलिस मुठभेड़ हुई है. बलरामपुर पुलिस ने मूक-बधिर युवती से गैंगरेप के दो आरोपियों को 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है. अलीगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में तीन शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. यह लोग हाथरस से अलीगढ़ में आकर लूटपाट करते थे. वहीं, बहराइच में चोरी का सामान बेचने पहुंचे 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अमेठी में 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बलरामपुर में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार: बलरामपुर में मूक-बधिर युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिले के डीएम और एसपी आवास से महज कुछ दूरी पर एक मूक-बधिर युवती को अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह वारदात थाना कोतवाली देहात में पुलिस चौकी से 20 मीटर दूर हुई थी.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 11 अगस्त 2025 की रात मिली शिकायत के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच के दौरान दो अभियुक्तों की पहचान हुई, जिनके नाम अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त हैं. ​पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों घायल हैं और इलाज कराया जा रहा है.

मामा के घर से वापस लौटते समय घटना: युवती के परिजनों के मुताबिक, सोमवार शाम को युवती अपने मामा के घर से अपने घर वापस लौट रही थी. रास्ते में दो युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया. पास के सुनसान खेत में ले गए, जहां दुष्कर्म किया. पीड़िता मूक-बधिर थी, जिसकी वजह से वह चिल्ला नहीं सकी.

एक घंटे बाद युवती घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान वह बहादुरापुर चौकी के पास खेत में संदिग्ध अवस्था में मिली. उसे तुरंत जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, पीड़िता शारीरिक रूप से स्थिर है, लेकिन घटना के सदमे में है.

अलीगढ़ मुठभेड़ में तीन गिरफ्तार: अलीगढ़ जिले के थाना अकराबाद की पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान में तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है. बुधवार सुबह सिहोर बंबा पुलिया के पास हुई मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी अरविंद उर्फ नंगा पुत्र रामजीलाल, निवासी छौक थाना हाथरस जंक्शन को पैर में गोली लगी है. अन्य गिरफ्तार आरोपियों में रीतेश उर्फ धोनी पुत्र चंद्रपास सिंह, निवासी नीन्नामी, थाना सासनी हाथरस और योगेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी सावंती, नगला थाना सहावर, कासगंज शामिल हैं.

पुलिस क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह के अनुसार, सीहोर बंबा के पास चेकिंग के दौरान विजयगढ़ की ओर से आ रही सफेद अर्टिगा कार को रुकने का इशारा किया गया. कार में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई. मुठभेड़ में घायल अरविंद नंगा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पांच आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

लूट की वारदात में शामिल: पकड़े गए बदमाश 7 अगस्त को थाना अकराबाद क्षेत्र के नानऊ-पिलखना रोड और 5 अगस्त को थाना गांधीपार्क क्षेत्र में हुई लूट की वारदातों में शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट के 39,200 रुपए, एक एप्पल मोबाइल फोन, तीन अवैध देशी तमंचा 315 बोर, छह जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार बरामद की गई है.

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है. फरार पांचों आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बहराइच में 10 हजार रुपए का इनामिया गिरफ्तार: बहराइच जिले में खैरीघाट पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, कि 10 हजार इनामिया जो कई मामलों में वांछित है, वह चोरी का सामान बेचने के लिए आ रहा है. इस दौरान टीम बनाकर इमामगंज से सोहबतिया जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने घेराबंदी की. जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस ने रोका तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की.

अभियुक्त के पैरों में गोली लगने से वह वहीं पर गिर गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी नूर मोहम्मद पुत्र आशिक अली संकल्पा का रहने वाला है. इस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. तलाशी के दौरान नूर मोहम्मद के पास से अवैध तमंचा, चोरी के जेवरात समेत अन्य सामान बरामद हुआ है. पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. पुलिस ने बताया कि इसके दो साथी पहले ही पकड़े जा चुके है. यह काफी समय से फरार चल रहा था.

अमेठी में किशोरी से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग: अमेठी में 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोपी 5 महीने से किशोरी का रेप कर रहे थे. जांच के दौरान किशोरी 5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पीड़ित किशोरी के पिता ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया है. आरोपी ने घटना का वीडियो बना लिया और किशोरी को ब्लैकमेल करने लगा. वह वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा.

रक्षाबंधन के दिन किशोरी को अचानक पेट में दर्द हुआ तो परिजन किशोरी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए. वहां डॉक्टर ने उसे प्रेग्नेंट बताया. इसके बाद किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई. पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज है. आरोपी हिरासत में है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

