बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 6 दोस्तों को रौंदा; 4 की मौत, इनमें से 2 सगे भाई थे, दो की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर

उतरौला-बलरामपुर मार्ग पर बुधवार की रात हादसा, 2 बाइकों पर सवार होकर दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए निकले थे.

बलरामपुर में ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को मारी टक्कर.
बलरामपुर में ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को मारी टक्कर. (Photo Credit; POLICE)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 1:32 PM IST

बलरामपुर : तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 6 दोस्तों को रौंद दिया. इनमें 4 की मौत हो गई. इनमें 2 सगे भाई थे. जबकि गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया. हादसा बुधवार की रात उतरौला-बलरामपुर मार्ग पर हुआ. सभी दोस्त दुर्गा प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए निकले थे. वे 2 बाइकों पर सवार थे. हादसे के बाद परिजनों में मातम है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक विशाल कुमार पांडे ने बताया कि महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के मुड़ाडीह गांव के 6 दोस्त दो बाइकों पर सवार होकर बुधवार की रात को दुर्गा प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए निकले थे. वे उतरौला की ओर जा रहे थे. इस दौरान कांधभारी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.

हादसे में संजय कुमार वर्मा (23), गोलू (14), कल्लू 17 , अंकित (17) अरविंद (22), दिनेश (22) गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने संजय, गोलू , कल्लू और अंकित को मृत घोषित कर दिया जबकि अरविंद और दिनेश की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया.

परिवार के लोग दोनों को लेकर लखनऊ पहुंचे. वहां दोनों का इलाज चल रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक विशाल कुमार पांडे ने बताया कि शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमाटर्म के किए भेज दिया है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है. सीसीटीवी की जांच कराई जा रही है, जल्द ही आरोपी चालक की गिरफ्तारी की जाएगी. संजय और गोलू दोनों सगे भाई थे.

वहीं हादसे में एक ही गांव में 4 लड़कों की मौत से ग्रामीण भी गमगीन हैं. सभी की जुबान पर सभी दोस्तों की ही चर्चाएं हैं. लोगों के अनुसार सभी दोस्त अक्सर साथ ही आया-जाया करते थे. दीपावली से पहले इस तरह के हादसे ने परिवार के साथ सभी को झकझोर कर रख दिया है.

