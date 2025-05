ETV Bharat / state

BALRAMCHIN करेगी लखीमपुर खीरी के कुंभी चीनी मिल में 2,850 करोड़ का निवेश, यूपी सरकार और बलरामपुर चीनी मिल्स के बीच MOU - INVESTMENT OF 2850 CRORE IN UP

यूपी में बढ़े रोजगार के अवसर ( photo credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 7:12 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के साथ लखीमपुर खीरी के कुंभी चीनी मिल में 250 टीपीडी (टन प्रतिदिन) क्षमता का पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है. कंपनी 2,850 करोड़ का निवेश करेगी, इससे 225 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और बलरामपुर चीनी मिल्स के चेयरमैन विवेक सरोगी मुख्य रूप से उपस्थित थे. बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड कंपनी चीनी बनाने की बड़ी कंपनी है. समझौते के मौके पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सतत औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. बलरामपुर चीनी मिल्स समूह की ओर से किया गया ये महत्वपूर्ण निवेश न केवल हरित प्रौद्योगिकी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को भी सुदृढ़ करता है. वहीं इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा.

बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक सरावगी ने इस मौके पर कहा कि हमारा लक्ष्य बायोप्लास्टिक के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और एक हरित भविष्य के निर्माण में योगदान देना है. इस मौके पर इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद, आईएएस और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक अवंतिका सरोगी के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया. कुंभी चीनी मिल प्लांट में परिचालन मई 2025 में शुरू होगा, जो औद्योगिक नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है. बात दें कि पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है. ये नवीकरणीय संसाधनों से बनता है. जैसे- मक्का या गन्ना स्टार्च और यह पारंपरिक प्लास्टिक का एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है और इसका उपयोग पैकेजिंग, 3-डी प्रिंटिंग और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है.



ये भी पढ़ें : बनारस में 12110 लोगों को मिलेगा रोजगार; जल्द शुरू होने वाले हैं 5702.18 करोड़ के 48 प्रोजेक्ट, पढ़िए डिटेल