बालोतरा में बड़ा हादसा : कार और निजी बस में भीषण भिड़ंत, 3 की मौत, कई घायल

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 30, 2025 at 6:35 PM IST 2 Min Read

बालोतरा: जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, बस में सवार दो दर्जन यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहनों और एंबुलेंस की मदद से बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हादसे में 12 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. पचपदरा थानाधिकारी अचलाराम ने बताया कि कार और निजी बस के बीच भिंड़त हुई है. बस जोधपुर से बाड़मेर की तरफ आ रही थी और कार बाड़मेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी. इस दौरान बीच रास्ते में दोनों वाहनों में टक्कर हो गई. उन्होंने बताया कि कार में चार लोग सवार थे, जिनमें तीन की मौत हो गई है. जबकि एक व्यक्ति घायल है. वहीं, बस में करीब 25 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 12 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. अन्य घायलों का नाहटा अस्पताल में इलाज चल रहा है.