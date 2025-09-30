ETV Bharat / state

बालोतरा में बड़ा हादसा : कार और निजी बस में भीषण भिड़ंत, 3 की मौत, कई घायल

राजस्थान के बालोतरा में आमने-सामने की टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे. निजी बस पलटी. मौके पर मची चीख-पुकार.

Balotra Road Accident
बालोतरा में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Balotra)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 30, 2025

बालोतरा: जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, बस में सवार दो दर्जन यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहनों और एंबुलेंस की मदद से बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हादसे में 12 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है.

पचपदरा थानाधिकारी अचलाराम ने बताया कि कार और निजी बस के बीच भिंड़त हुई है. बस जोधपुर से बाड़मेर की तरफ आ रही थी और कार बाड़मेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी. इस दौरान बीच रास्ते में दोनों वाहनों में टक्कर हो गई. उन्होंने बताया कि कार में चार लोग सवार थे, जिनमें तीन की मौत हो गई है. जबकि एक व्यक्ति घायल है. वहीं, बस में करीब 25 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 12 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. अन्य घायलों का नाहटा अस्पताल में इलाज चल रहा है.

यह है पूरा मामला : जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी के पास मंगलवार दोपहर को एक कार और सवारियों से भरी निजी बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बेकाबू होकर बस भी पलट गई. हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को हादसे की सूचना देकर घायलों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया.

हादसे की सूचना मिलने पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया. हादसे के बाद पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल, पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही जांच शुरू कर दी है.

