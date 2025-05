ETV Bharat / state

Published : May 19, 2025 at 1:51 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:13 PM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गर्मी की छुट्टियों के दौरान ग्रामीण युवाओं के लिए एक अनूठा और प्रेरणादायक प्रयास शुरू हुआ है, जिसका नाम है, 'सुशासन तिहार समर कैंप'. ग्रामीणों का कहना है कि बलौदाबाजार जिला प्रशासन की यह अभिनव पहल ग्रामीण अंचल के बच्चों और किशोरों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन निर्माण से जुड़ी जरूरी चीजें सिखा रही है. 10 दिन, 6 गांव, 600 से ज्यादा बच्चे: ग्रामीणों के मुताबिक यहां न केवल आत्मरक्षा और योग की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि साइबर अपराधों से सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता और करियर काउंसलिंग जैसी आधुनिक जीवन की अनिवार्य जानकारी भी दी जा रही है.इस विशेष समर कैंप का आयोजन जिले की छह चयनित ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है. ⦁ भाटापारा के गुडेलिया और सिंगारपुर ⦁ सिमगा का नवापारा ⦁ बलौदाबाजार का अर्जुनी ⦁ पलारी का सकरीप ⦁ कसडोल का बल्दाकछार 31 मई तक कैंप: यह समर कैंप 16 मई से 31 मई 2025 तक चल रहा है. हर ग्राम पंचायत में लगभग 100 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कुल मिलाकर 600 से ज्यादा बच्चे इस शिविर से लाभान्वित हो रहे हैं. शिविर में शामिल छात्र-छात्राएं 8वीं से 12वीं कक्षा तक के हैं, जिन्हें प्रतिदिन सुबह 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है. सुशासन तिहार समर कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

