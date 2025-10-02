बलौदाबाजार सुहेला चाकूबाजी केस, पुलिस गिरफ्त में सात आरोपी, एसपी भावना गुप्ता ने किया खुलासा
सुहेला मर्डर कांड में पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. दो अपचारी बालक को भी पुलिस ने पकड़ा है.
Published : October 2, 2025 at 2:28 PM IST
चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
बलौदाबाजार: जिले के सुहेला मेला क्षेत्र में शनिवार 27 सितंबर की रात को एक युवक की हत्या से पूरा जिला दहल गया. मेले में हजारों की भीड़ में इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया. नवरात्रि के पावन पर्व पर शांति भंग करने की कोशिश की गई जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बलौदाबाजार पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की. मृतक की पहचान गोपाल साहू, उम्र 27 वर्ष मुड़पार निवासी (हथबंद थाना क्षेत्र) के रूप में हुई. पुलिस ने इस केस में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा दो नाबालिग बालक को भी पुलिस ने पकड़ा है.
27 सितंबर की रात को हुआ मर्डर : पुलिस ने मृतक के शव को रविवार को बरामद किया. उसके बाद बलौदाबाजार पुलिस की टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य को जुटाना शुरू किया और तफ्तीश को जारी रखा. मेला क्षेत्र के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को कई अहम बातों का पता चला. लोगों ने पुलिस को बताया कि शनिवार 27 सितंबर की रात को चाकूबाजी की यह घटना घटनी. चाकूबाजी की घटना से मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. मृतक गोपाल साहू अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आया था, लेकिन भीड़ में अलग हो गया. इसी दौरान उसका सामना आरोपियों से हुआ और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. खून से लथपथ गोपाल घटनास्थल पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.
बुधवार को एसपी ने किया खुलासा: बुधवार को बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने इस मर्डर कांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि हत्या की मुख्य वजह आपसी रंजिश थी. आरोपियों ने आपसी विवाद और रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया. घटना के बाद थाना सुहेला और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. आसपास के लोगों और 100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई. पंचनामा तैयार किया गया और पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच से हत्या की पुष्टि हुई.
हत्या में कुल 7 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 नाबालिग हैं. घटना की शुरुआत एक अन्य युवक के साथ झगड़े से हुई थी. गोपाल साहू ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, जिससे आरोपियों ने गुस्से में आकर उसे निशाना बना लिया. सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मर्डर कांड में शामिल दो अपचारी बालक को भी पुलिस ने पकड़ा है. घटना में शामिल चाकू भी जब्त किया है- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार
आरोपियों ने कैसे मर्डर को दिया अंजाम?: बलौदाबाजार पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी मेला देखने आए थे. शनिवार 27 सितंबर की रात 1 बजे आरोपियों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू की. इस दौरान बगल में खड़े गोपाल साहू ने उन लोगों से पूछा कि उस आदमी के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं. इसके बाद आरोपियों ने गोपाल को मेला स्थल से दूर सुनसान जगह पर खींच कर ले गए. आरोपियों ने गोपाल को पकड़कर हाथ-मुक्का से पीटा और चाकू से पेट, जांघ आदि में वार किया. गोपाल घटनास्थल पर ही मृत हो गया.
गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी: पुलिस ने जिन आरोपियों को हत्या के केस में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो अपचारी बालक को भी पकड़ा है.
- लक्ष्य ठाकुर उर्फ लक्की, 19, संतोषी नगर सुहेला
- ठाकुर पाल, उम्र 20 साल, ग्राम जरौद
- समीर वर्मा, उम्र 18 साल, भाटापारा
- रोशन यादव, उम्र 23 साल , लक्ष्मी नगर सुहेला
- निखिल ध्रुव, उम्र 19 साल, ग्राम खैरवाही
पुलिस की जांच में अब भी कई सवाल बाकी: पुलिस कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं. जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है.
गोपाल किसे बचा रहा था?: पुलिस का दावा है कि गोपाल किसी युवक को बचाने गया था, लेकिन अब तक उस युवक की पहचान नहीं हुई, न तो उसका नाम सार्वजनिक हुआ और न ही उसकी गवाही.
हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार क्यों छिपाया गया?: पुलिस ने दावा किया कि चाकू जब्त किया गया, लेकिन उसे मीडिया को दिखाने में क्या दिक्कत थी? पारदर्शिता की कमी ने मामले को और संदिग्ध बना दिया है.
सुरक्षा इंतजाम नाकाफी क्यों थे?: लाखों की भीड़ वाले मेले में न चेकिंग गेट थे, न मेटल डिटेक्टर, न पर्याप्त पुलिस बल. सवाल उठता है कि आरोपी आसानी से हथियार लेकर मेला स्थल तक कैसे पहुंच गए?
पुलिस की प्रेस वार्ता का अजीब ढंग: आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी और हथियार पहले दिखाए जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने उल्टा किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के काफी देर बाद आरोपियों को सामने लाया गया. मीडिया के सवालों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने आरोपियों को डांटते हुए बाहर भगा दिया. मीडियाकर्मियों द्वारा आरोपियों से सिर्फ यही पूछा गया था कि "चाकू कहां से लाए? चाकू लेकर मेला निकले थे क्या?"
पुलिस ने ऑनलाइन चाकू किए थे बरामद: पुलिस ने 29 अगस्त को 24 चाकू जब्त किए थे. ये चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाए गए थे. ASP अभिषेक सिंह ने कहा था कि ये हथियार अपराध में इस्तेमाल हो सकते हैं इसलिए सख्ती की गई है. उसके बाद इस घटना के महज एक महीने बाद ही मेला स्थल पर चाकू का इस्तेमाल कर मर्डर किया गया. यह बड़ा सवाल है कि जब पुलिस खुद ऑनलाइन चाकू खरीद पर नजर रख रही थी तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई?