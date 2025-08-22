बलौदाबाजार: जिला मुख्यालय की सड़कों पर मवेशियों ने कब्जा कर लिया है. जहां तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़नी चाहिए, वहाँ गाय-भैंसें आराम से बैठी मिलती हैं. राहगीर, बच्चे, व्यापारी, स्कूली छात्र, ऑफिस कर्मचारी सब इस समस्या के शिकार हैं. मुद्दा सिर्फ अव्यवस्था का नहीं, यह जन सुरक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी और सरकारी योजनाओं पर भी सवाल उठा रहा है.

बलौदाबाजार के जनपद चौक से ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए-

दिन में जाम, रात में मौत का साया: सुबह-शाम ऑफिस और बाजार आने-जाने वालों के लिए सड़कें चुनौती बन चुकी हैं. लेकिन सबसे खतरनाक हालात रात में होते हैं. रोशनी की कमी और मवेशियों के शरीर पर किसी तरह की रिफ्लेक्टिव पट्टी नहीं होने के कारण हादसे आम हो गए हैं.

बलौदाबाजार के नेशनल हाईवे से ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए-

राहगीरों की परेशानी, उनकी ही जुबानी-

हमारे मोहल्ले में पिछले महीने ही एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया. रात में अचानक गाय सामने आ जाती है. कई बार बाइक फिसल जाती है, कारें टकरा जाती हैं.- अर्जुनी मार्ग के निवासी

अंबुजा स्कूल के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ था. इसपर काम करना बहुत जरूरी है जानवरों में रेडियम भी नहीं लगाए हैं. कांग्रेस सरकार के समय मे गौठान था उस टाइम थोड़ी व्यवस्था थी मवेशियों के रहने के लिए लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं है - राहगीर, अर्जुनी जाने वाले

मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आता हूं, रात में 8-9 बजे छुट्टी होती है. रात के समय सड़क पर गाय होती है जो दिखती नहीं है. 1-2 बार मैं खुद टकरा चुका हूं.- डागेश्वशर वर्मा, लाइब्रेरी में पढ़ने आये स्टूडेंट

दिन हो या रात सड़क पर डेरा जमाए मवेशियों का VIDEO

प्रशासनिक दावों की पोल: नगर पालिका दावा करती है कि सड़कों से मवेशियों को हटाकर गौठान में रखा जा रहा है. लेकिन हकीकत इसके उलट है. कलेक्टरेट रोड, जनपद पंचायत चौराहा, एसपी और कलेक्टर निवास मार्ग, जिला जेल रोड, यहां तक की राष्ट्रीय राजमार्ग 130B पर भी मवेशियों का डेरा है.

मैं भरसेली का निवासी हूं, एक दिन पेट्रोल टंकी के पास ही एक्सीडेंट हुआ, लावारिस गाय हैं, रोड़ में बैठे रहते हैं और टकरा जा रहे हैं लोग- बुजुर्ग भरसेली निवासी

लोगों और जिम्मेदारों का क्या कहना है?-

हर वर्ग परेशान: सिर्फ बड़े वाहन ही नहीं, स्कूली बच्चे, साइकिल सवार और पैदल यात्री भी इस खतरे से जूझ रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि माल लाने-ले जाने वाले वाहनों को भी बार-बार रुकना पड़ता है. इसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ रहा है.

हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन हर बार मन में डर रहता है. सड़कों पर गायें अचानक दौड़ जाएं या भिड़ जाएं तो क्या होगा? पहले ट्रैफिक का डर था, अब मवेशियों का है.– अभिभावक

नेशनल हाईवे भी अछूता नहीं: बलौदाबाजार से भाटापारा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 130B, जो तेज रफ्तार और सुगम यातायात के लिए जाना जाता है, अब हादसों का ठिकाना बनता जा रहा है. हाईवे पर गाड़ियां रुक-रुककर चलती हैं. तेज रफ्तार से अचानक सामने गाय आ जाए तो संभलना मुश्किल हो जाता है.

सरकारी योजनायों का बुरा हाल: छत्तीसगढ़ में मवेशियों को सुरक्षित रखने और उन्हें सड़क पर भटकने से रोकने के लिए योजनाएँ बनाई गईं. कांग्रेस सरकार ने गौठान योजना लागू की. भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर गोधन योजना कर दिया. लेकिन फिर भी सड़क पर मवेशी मिलना आम हो गया है.

गोठान का हाल जानिए: बलौदाबाजार नगर पालिका में 21 वार्ड हैं इनमें सिर्फ एक ही वार्ड नंबर-10 में गोठान है. वहां की भी हालत मवेशियों को रखने के लिए ठीक नहीं है. नगर पालिका के कर्मचारी ने बताया कि जगह बहुत छोटी है, दरवाजा नही हैं दीवार टूटी हुई है.

क्या ये योजनाएँ सिर्फ नाम बदलने और पोस्टर लगाने तक सीमित रह गई हैं? गौठान बने तो थे, लेकिन ज़्यादातर बंद पड़े हैं.– स्थानीय

नगर पालिका कर्मचारी का जवाब: इन परेशानियों को लेकर एक कर्मचारी ने कहा कि, खेत में अभी रोका छेका चल रहा हैं किसान अभी धान का फसल लगाए हुए हैं तो सब किसान इधर भेज देते हैं. हम हटाते भी हैं लेकिन वापस रोड पर आ जाते हैं.

हम रोड़ से गाय हटाते हैं, मवेशी को हटाने के बाद वे फिर वापस आ जाते हैं. आखिर जाएंगे तो जाएंगे ही कहां, न घर है न घाट है- नगर पालिका कर्मचारी

क्या होना चाहिए?