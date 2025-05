ETV Bharat / state

नशा और साइबर अपराध रोकने बलौदाबाजार पुलिस की पहल, आज से दो दिवसीय बास्केटबॉल वॉलीबॉल टूर्नामेंट - BALODABAZAR POLICE INITIATIVE

बलौदाबाजार एसपी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 24, 2025 at 12:08 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:18 PM IST 4 Min Read

बलौदाबाजार: अब जब नशे, साइबर अपराध और ट्रैफिक उल्लंघन समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं. ऐसे समय में बलौदाबाजार पुलिस ने एक अभिनव पहल करते हुए युवाओं को खेल के माध्यम से जागरूक करने की मुहिम छेड़ी है. इस दोहरी रणनीति के तहत पुलिस न केवल सख्त कार्रवाई कर रही है. बल्कि लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है. बलौदाबाजार पुलिस ने इस बार सख्ती के साथ-साथ समझदारी का रास्ता चुना है और युवाओं को खेल की भाषा में जोड़ने का प्रयास किया है. खेल के जरिए सामाजिक शुद्धि की पहल: 24 और 25 मई को बलौदाबाजार स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे) में आयोजित होने जा रही बास्केटबॉल और वॉलीबॉल लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक आंदोलन है – ‘शुद्धि मुहिम’, जिसका उद्देश्य है. बलौदाबाजार पुलिस की पहल (ETV Bharat Chhattisgarh) महत्वपूर्ण बिंदु:टूर्नामेंट में बास्केटबॉल और व्हॉलीबॉल दोनों खेल शामिलमहिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग-अलग टीमेंनशा मुक्ति, साइबर अपराध और ट्रैफिक नियमों पर जागरूकताआयोजन की अगुवाई कर रही हैं एसपी भावना गुप्तामुख्य अतिथि होंगे कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, छ.ग. टूर्नामेंट में बास्केटबॉल और व्हॉलीबॉल दोनों खेल शामिलमहिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग-अलग टीमेंनशा मुक्ति, साइबर अपराध और ट्रैफिक नियमों पर जागरूकताआयोजन की अगुवाई कर रही हैं एसपी भावना गुप्तामुख्य अतिथि होंगे कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, छ.ग. युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना यातायात नियमों का पालन करने की समझ विकसित करना

Last Updated : May 24, 2025 at 12:18 PM IST