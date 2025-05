ETV Bharat / state

बलौदाबाजार पुलिस ई साक्ष्य और IO मितान से लैस, डिजिटली जांच में मिलेगी मदद: एसपी भावना गुप्ता - BALODABAZAR POLICE DIGITALLY

Published : May 18, 2025 at 7:36 PM IST

जिले के 128 विवेचना अधिकारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया गया। घटनास्थल से ही वीडियो साक्ष्य क्लाउड पर अपलोड करने की प्रणाली अब अनिवार्य महिला अपराधों और आबकारी प्रकरणों में वीडियो साक्ष्य अनिवार्य सभी थानों को टैबलेट वितरित और ई-साक्ष्य लॉगबुक तैयार. बडी फेयर की तकनीक से कमजोर साथियों को सशक्त बनाया गया.

आज का आयोजन पुलिसिंग को एक नई दिशा देने का प्रयास है. हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी तकनीकी रूप से सशक्त हों, ताकि हर अपराध की जांच सटीक और समयबद्ध हो सके. ई-साक्ष्य प्रशिक्षण इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे हम साक्ष्य संकलन और विवेचना में पारदर्शिता और प्रभावशीलता ला सकें.- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

एसपी और एएसपी ने क्या कहा ?: ई साक्ष्य की ट्रेनिंग के दौरान जिले की एसपी भावना गुप्ता और एएसपी अभिषेक सिंह ने विशेष दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिला अपराध और आबकारी केसों पर स्पेशल फोकस रखा जाए.

महिला अपराध मामलों में पीड़िता का बयान रिकॉर्ड कर तत्काल अपलोड किया जाए. आबकारी मामलों में भी छापेमारी या जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है. यदि घटनास्थल पर वीडियो नहीं बन पाया हो, तो बाद में विवरण ई-साक्ष्य ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए.

बलौदाबाजार में कॉप ऑफ द मंथ की शुरुआत: बलौदाबाजार में Cop of the Month की शुरुआत हुई है. बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने कॉप ऑफ द मंथ जैसे आयोजन की सराहना की है. उन्होंने कहा कि "यह सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण है कि लगन और निष्ठा का फल अवश्य मिलता है. चार पुलिस अधिकारियों को मई 2025 के लिए कॉप ऑफ द मंथ और उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया. पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए Cop of the Month सम्मान प्रदान किया गया. SP भावना गुप्ता ने सभी को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया.

बलौदाबाजार में कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार (ETV BHARAT)

उप निरीक्षक किशुन कुमार ,थाना भाटापारा ग्रामीण, POCSO और बलात्कार के गंभीर मामले में उत्कृष्ट विवेचना के लिए मिला पुरस्कार सहायक उप निरीक्षक जगदीश सोनवानी, चौकी प्रभारी गिरौदपुरी, 34(2) आबकारी अधिनियम के प्रकरण में आरोपी को सजा दिलाने वाली जांच के लिए पुरस्कार मिला. सहायक उप निरीक्षक जीवनलाल वर्मा, थाना लवन, NDPS एक्ट में मादक पदार्थ जब्ती और अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य के लिए अवॉर्ड मिला. आरक्षक गौरीशंकर कश्यप, साइबर सेल, बलौदाबाजार, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ और गिरफ्तारी में अहम भूमिका के लिए मिला सम्मान

Cop of the Month योजना के माध्यम से हम उन अधिकारियों-कर्मचारियों को पहचान और सम्मान दे रहे हैं, जिन्होंने निष्ठा, प्रतिबद्धता और साहस के साथ कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय योगदान दिया है. ऐसे प्रयासों से टीम को प्रेरणा मिलती है और पूरे बल का मनोबल ऊंचा होता है.- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

"यह नई शुरुआत और प्रेरणादायक दिशा है": बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि यह संयुक्त कार्यक्रम न सिर्फ तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि टीम वर्क, निष्ठा और नए नए प्रयोगों को पहचान भी दिलाता है. ई-साक्ष्य और Cop of the Month जैसी पहलों से यह जिला प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन रहा है.