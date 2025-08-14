बलौदाबाजार में 11वीं शताब्दी का एक मंदिर, जो मांग रहा है संरक्षण.

सीलन भरी चार दीवारों में रखी प्रतिमाएं, जो इतिहास के साथ बयां कर रहीं दर्द.

भव्य वास्तुकला जो लापरवाही से खंडहर में तब्दील हो रही.

विरासत और इतिहास से भरे ऐसे ही गांव से ETV भारत छत्तीसगढ़ ने की ग्राउंड रिपोर्ट.

बलौदाबाजार: जिले के कसडोल तहसील में स्थित नारायणपुर गांव जो भारत के समृद्ध इतिहास की गवाही देता है. यहां करीब 900 साल पुराना 11वीं शताब्दी का एक शिव मंदिर स्थित है. यहां की दीवारें और प्रतिमाएं इतिहास संजोए हुए साथ ही इससे जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां भी हैं. इसके बावजूद ये मंदिर अपनी ही पहचान तलाश रहा है.

बलौदाबाजार में 900 साल पुराना शिवालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले जानिए अधूरे मंदिर से जुड़ी 2 दिलचस्प कहानियां-

मान्यता है कि, 6 माह की रात में हुआ है. लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान 6 महीने रात थी लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद बाकी का निर्माण अधूरा ही रह गया. वहीं एक और मान्यता है कि, इसका निर्माण मिस्त्री बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में कर रहा था, उनकी पत्नी रोज भोजन पहुंचाती थी लेकिन एक दिन मिस्त्री की बहन आ गई जिसके बाद शर्म के चलते मिस्त्री ने वहीं अपनी जान दे दी. इसके बाद निर्माण अधूरा रह गया.

बलौदाबाजार में 900 साल पुराना शिवालय, भव्य वास्तुकला के बाद भी गुमनाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों इतिहास को संजोए हुए है ये मंदिर?

इस सवाल की एक नहीं कई वजह है. ये मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर है जो अपने आप में इतिहास है. साथ ही कलचुरी काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर कभी आस्था और कला का संगम रही होगी. क्योंकि पंचरथ शैली में निर्मित इस शिव मंदिर में गर्भगृह, मंडप, वास्तुकला इसे अद्वितीय बनाते हैं. भगवान विष्णु के अवतार जैसी कई नक्काशी बारीकी से उकेरी गई हैं. पास ही 9वीं सदी का सूर्य मंदिर है. सब कुछ बताता है कि यह स्थल किसी समय अत्यंत समृद्ध, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा होगा.

अब क्या है हाल: वन विभाग ने कभी यहां उद्यान और तटबंध बनवाया था, ताकि पर्यटक आएं, इतिहास को जानें. अब यहां कभी बीयर की बोतलें मिलती हैं तो कभी मौज मस्ती का अड्डा ये जगह बनती है.

लापरवाही से टूट रही हैं कलाकृतियां: नारायणपुर महादेव मंदिर के चारों ओर की कलाकृतियां मौसम और उपेक्षा की मार से टूट रही हैं. यहाँ सिर्फ एक सुरक्षागार्ड तैनात हैं. यहां न कोई सफाई व्यवस्था है और न ही बिजली-रोशनी का इंतजाम. सबसे बड़ी बात इसे बलौदाबाजार जिले के पर्यटन स्थलों में भी शामिल नहीं किया गया है.

पर्यटन और शोध का खजाना: नारायणपुर महादेव मंदिर और समीप का सूर्य मंदिर, दोनों ही अगर संरक्षित किया जाए और पर्यटन मानचित्र में जोड़ा जाए, तो यह न केवल शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए स्वर्ग बन सकते हैं, बल्कि बलौदाबाजार जिले के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी वरदान साबित होंगे.

छत्तीसगढ़ की धरती पर इतिहास की कई परतें बिखरी पड़ी हैं. कुछ सजी-संवरी, तो कुछ धूल में गुम. ऐसी ही एक मौन धरोहर है बलौदाबाजार का ये मंदिर.