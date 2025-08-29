बलौदाबाजार: भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में 20 अगस्त को एक शख्स पहुंचा. उसका नाम संजू निषाद, उम्र 21 साल. उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पत्नी 18 अगस्त 2025 की रात संगीता लापता हो गई.

बिलासपुर में शिवनाथ नदी में मिला शव: थाना भाटापारा ग्रामीण ने गुम इंसान क्र. 155/2025 दर्ज किया और खोजबीन शुरू हुई. कुछ ही दिनों बाद बिलासपुर जिले के शिवनाथ नदी में एक महिला का शव मिला. पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला शव के गले और हाथ में चोट के निशान है. हत्या का मामला हो सकता हैं, फिर मामला थाना पचपेड़ी में मर्ग क्र. 54/2025 के तहत दर्ज हुआ. शव की पहचान संगीता निषाद के रूप में हुई. जिसके लापता होने की रिपोर्ट संजू निषाद ने लिखवाई थी.

बलौदाबाजार हत्या का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों के शक ने दिलाई दिशा: मर्ग जांच में मृतका की मां, भाई और अन्य परिजनों ने पुलिस को बयान दिया कि संगीता को उसके पति संजू निषाद और उसके परिवारजन ने किसी अनहोनी में शामिल होकर गायब कर दिया है. परिजनों के शक में पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपी पति से कड़ाई से पूछताछ की.

पति ही निकला हत्यारा, किया पूरे मामले का खुलासा: आरोपी पति संजू निषाद ने बताया कि साल 2024 में उसने संगीता से प्रेम विवाह किया था. लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद संगीता का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध हो गया. वह उसके साथ भाग गई थी. उसके कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई. इस बात से व्यथित होकर उसने हत्या की योजना बनाई.

पति संजू निषाद ने बताया कि पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़े के बाद 18 और 19 अगस्त को रात साढ़े 11 बजे उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या की. साक्ष्य छुपाने के लिए शव को मोटरसाइकिल (CG 22 M 2932) से अमलडीहा शिवनाथ नदी पुल से फेंक दिया.

आरोपी पति पहुंचा जेल: एएसपी हेमसागर सिदार ने घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया "भाटापारा ग्रामीण थाना में 20 अगस्त को पति संजू ने महिला संगीता निषाद उम्र 22 वर्ष गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया. जांच में पता चला कि महिला का शव बिलासपुर जिले के पचपेढ़ी थाना क्षेत्र में शिवनाथ नदी में संदिग्ध अवस्था में मिला है. इस पर थाना पचपेड़ी में मर्ग कायम कर जांच की गई. मृतका के पति और परिजनों से पूछताछ की गई. पूछताछ में संगीता निषाद के पति संजू निषाद ने बताया कि पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़े के बाद 18 और 19 अगस्त को उसने चाकू से अपनी पत्नी की हत्या की. साक्ष्य छुपाने के लिए शव को शिवनाथ नदी में बहाया गया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.