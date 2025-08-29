बलौदाबाजार: जिला इन दिनों एक नई पहचान गढ़ रहा है. शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में यहां के युवाओं के लिए प्रशासनिक पहल लगातार सकारात्मक परिणाम ला रही हैं. इसी कड़ी में निशुल्क नवप्रेरणा कोचिंग संस्थान ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. इस कोचिंग से प्रशिक्षित 7 महिला अभ्यर्थियों ने हाल ही में आयोजित होमगार्ड परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की है.
महिला अभ्यर्थियां हुईं सम्मानित: शुक्रवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में इन अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया. कलेक्टर दीपक सोनी और जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने गुलदस्ता भेंट किया. यह सम्मान समारोह न केवल सफल अभ्यर्थियों के लिए एक उपलब्धि का प्रतीक बना, बल्कि जिले के उन हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो सरकारी सेवा में योगदान देना चाहते हैं.
नवप्रेरणा कोचिंग की उपलब्धि: बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन ने प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रामीण और शहरी छात्रों की भागीदारी बढ़ाने की पहल की है. इसके लिए निशुल्क नवप्रेरणा कोचिंग की शुरुआत की गई है. यह पहल कलेक्टर दीपक सोनी के दिशा-निर्देश और जिला शिक्षाधिकारी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है. इसका उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को सही मार्गदर्शन, सुलभ संसाधन देना.
कोचिंग की विशेषताएं:
- पूरी तरह निःशुल्क
- अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन.
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए उपलब्ध.
- CGPSC, CG Vyapam और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्रित तैयारी.
मेहनत और मार्गदर्शन का संगम: होमगार्ड परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी भोजकुमारी साहू, तनु वर्मा, निशा वर्मा, शनिला मनहरे, सुनिता पैकरा, खेमेश्वरी मिरी, संगीता हैं. ये सभी अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं. किसी ने खेती किसानी करते हुए पढ़ाई जारी रखी, तो कोई घरेलू जिम्मेदारियों के बीच तैयारी में जुटा रहा.
हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना आसान नहीं था. संसाधनों की कमी थी, लेकिन नवप्रेरणा कोचिंग ने हमें वह प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी हमें जरूरत थी. यहां आकर समझ आया कि सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है.- अभ्यर्थी तनु वर्मा
हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. ऐसे में ये कोचिंग हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आई. मैंने पहली बार महसूस किया कि गांव की लड़कियां भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं- भोजकुमारी साहू
कलेक्टर दीपक सोनी ने दी बधाई: सम्मान समारोह के दौरान कलेक्टर दीपक सोनी ने चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा, “आप सभी ने साबित कर दिया कि लगन और अवसर मिलने पर जिले के युवा किसी भी स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. नवप्रेरणा कोचिंग इसी सोच का परिणाम है.
प्रशासन की ओर से आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे.- दीपक सोनी कलेक्टर
कलेक्टर ने कहा कि, सफल उम्मीदवार अपने अनुभव सभी से साझा करें और बाकी युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित करें.