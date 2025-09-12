ETV Bharat / state

NHM कर्मियों की हड़ताल के 25वें दिन कांग्रेस का समर्थन, भाजपा ने कहा 'घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस'

एनएचएम कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन: धरना स्थल पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा –ये छत्तीसगढ़ महतारी के वो बेटे-बेटियां हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान खतरे में डालकर छत्तीसगढ़ की सेवा की. आज ये सड़क पर बैठे हैं और भाजपा सरकार इनसे मुंह मोड़ रही है. मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 100 दिन के भीतर NHM कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 600 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले इन कर्मियों को धोखा दिया है.

बलौदाबाजार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों की 25 दिनों से जारी हड़ताल अब सियासी रंग लेने लगी है. रविवार को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में धरना स्थल पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने NHM कर्मियों की मांगों को पूरी तरह जायज बताते हुए समर्थन का ऐलान किया. वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे "घड़ियाली समर्थन" करार दिया और कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ही NHM कर्मियों को धोखा दिया.

कांग्रेस का भाजपा पर वार: कांग्रेस नेता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, ''हमने गंगाजल उठाकर किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था और सरकार बनते ही एक घंटे के भीतर उसे पूरा किया. उसी तरह मोदी जी ने गारंटी दी थी, लेकिन आज तक वादे को निभाया नहीं गया. क्या छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार मोदी जी का सम्मान नहीं करती?''

कांग्रेस के वादा पूरा नहीं करने के सवाल पर दिया ये जवाब: वहीं जब ETV भारत ने सवाल किया कि कोरोना काल में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब NHM कर्मचारियों की मांगें पूरी क्यों नहीं की गईं? इस पर त्रिवेदी ने कहा, ''हमारी सरकार तो अब नहीं है, चली गयी. हम मानते हैं कि हमारी सरकार में गलतियां हुईं, लेकिन भाजपा ने मोदी जी की गारंटी के नाम पर वोट मांगा था. गारंटी इतनी बड़ी थी कि अब उससे मुकरना प्रधानमंत्री और भाजपा दोनों पर सवाल उठाता है.''

भाजपा का पलटवार: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस के समर्थन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया. उन्होंने कहा, कांग्रेसी वहां जाकर जो घड़ियाली आंसु बहा रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो कहां थे ये? क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं किया? समर्थन करने का नाटक कर रहे हैं. जब इनकी सरकार थी, तब कहां थे ये लोग?

कांग्रेस के घोषणा पत्र में जितने वादे थे, कहां कोई पूरा हुआ. NHM के पास जा कर अब सहानुभूति दिखा रहे हैं और खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं कर पायी. पहली बात तो उनको बोलने का अधिकार बनता नहीं और दूसरी बात जो 10 मांगे हैं, उसमें से 5 मांगों पर सहमति बन गयी है और बहुत जल्दी समन्वय बनाकर इनको हड़ताल से वापस ले लिया जाएगा-प्रमोद शर्मा, भाजपा प्रवक्ता

एनएचएम कर्मियों का दर्द: आंदोलन में शामिल NHM कर्मचारी मिथलेश वर्मा ने ETV भारत से कहा कि हम लगातार 25 दिनों से हड़ताल पर हैं. स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है. सरकार ने वादा किया था कि हमें नियमित किया जाएगा, लेकिन अबतक कोई सुनवाई नहीं हुई. हमें लगता है कि हमारी सेवाओं और त्याग का कोई सम्मान नहीं हो रहा.