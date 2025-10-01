ETV Bharat / state

राहुल गांधी को कथित धमकी का केस, कांग्रेस ने प्रिंटू महादेव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

एक निजी चैनल पर राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमा गया है.

BALODABAZAR CONGRESS NEWS
बलौदाबाजार कांग्रेस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 6:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: केरल में बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रिंटू महादेव ने एक निजी चैनल पर विवादित बयान दिया. लाइव डिबेट के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली उतार देंगे. यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर वायरल हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बयान को लेकर हल्ला बोल दिया है.

बलौदाबाजार में कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई शिकायत: इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस आग बबूला है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना और प्रिंटू महादेव के बयान को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है. आवेदन में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव का यह बयान न केवल अभद्र है बल्कि यह प्रत्यक्ष रूप से हिंसा भड़काने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले जैसा है. आवेदन में कहा गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की धमकी देना गंभीर अपराध है, जिस पर तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए.

राहुल गांधी को धमकी पर कांग्रेस ने की शिकायत (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने बयान को लेकर बीजेपी पर किया अटैक: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह बयान भाजपा की मानसिकता को उजागर करता है. पार्टी के जिला स्तर के नेताओं ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रही है. राहुल गांधी देश की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं. उन्हें गोली मारने की धमकी देना पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है.

यह बयान भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है. भाजपा प्रवक्ता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले कुचलने का काम किया है. राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं बल्कि देश की जनता की आवाज हैं. ऐसे में उन्हें गोली मारने की धमकी देना पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश है. हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे. पुलिस और प्रशासन को तुरंत केस दर्ज करना चाहिए- सुरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

राजनीति संवाद और विचारों की लड़ाई का मंच है, यहां गोली और धमकी की भाषा का कोई स्थान नहीं. यह बयान भाजपा की हताशा और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है. अगर पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. हम न्यायालय तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे- इंद्र कुमार साव, कांग्रेस विधायक, भाटापारा

क्या कहते हैं कानून के जानकार ?: इस मसले पर कानूनी जानकारों का कहना है कि भाजपा प्रवक्ता के इस कथन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं लागू हो सकती हैं. इनमें धारा 503 (आपराधिक धमकी), धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), धारा 505 (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) और धारा 506 (आपराधिक धमकी की सजा) शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान बढ़ा: बलौदाबाजार सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रहे हैं और भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं, वहीं भाजपा खेमे में भी असमंजस की स्थिति है कि पार्टी किस तरह इस विवाद से बाहर निकलेगी.

पुलिस ने शिकायत से जुड़े आवेदन प्राप्त किए : इस पूरे मसले पर बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस केस में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे शिकायत और सबूतों की जांच करेंगे और उसके आधार पर कोई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस का तालाबंदी आंदोलन: महंगी बिजली के खिलाफ 3 और 4 अक्टूबर को सभी जिलों में प्रदर्शन

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, आरोपी भाजपा नेता ने किया आत्मसमर्पण

For All Latest Updates

TAGGED:

CASE AGAINST PRINTU MAHADEVRAHUL GANDHIराहुल गांधीबीजेपी नेता प्रिंटू महादेवBALODABAZAR CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.