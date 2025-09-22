नवरात्र पर पुलिस परिवार को '2 स्टार' वाला उपहार, 4 सहायक उपनिरीक्षक बने उप निरीक्षक
बलौदाबाजार के 4 ASI का प्रमोशन हुआ है. अब वे SI बन गए हैं.
Published : September 22, 2025 at 8:51 PM IST
बलौदाबाजार: नवरात्र पर्व की शुरुआत पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ हुई है. इस मौके पर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस परिवार को भी एक अनोखा तोहफा मिला. जिले के 4 सहायक उपनिरीक्षकों को सोमवार 22 सितंबर को उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति मिली. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने खुद उनके कंधे पर 2 सितारे लगाकर उन्हें नई जिम्मेदारी और नए पद की शुभकामनाएं दीं.
परिवार भी रहा मौजूद: यह सिर्फ एक औपचारिक प्रमोशन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ऐसा पल था जिसने पुलिस जवानों के वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को नई पहचान दी. पदोन्नति समारोह में न केवल पुलिस अफसर और स्टाफ मौजूद रहे बल्कि परिवारजन भी शामिल हुए. उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी. कंधे पर दो सितारे लगाने के बाद परिवारों के साथ SP ने फोटो सेशन भी किया.
पदोन्नति पाने वाले उपनिरीक्षक
- जगसिंह ठाकुर- वर्तमान में थाना लवन में पदस्थ.
- ईश्वर टोप्पो- थाना भाटापारा ग्रामीण में सेवाएं दे रहे.
- गोकुल पटेल- प्रभारी, पुलिस सहायता केंद्र निपनिया.
- श्रवण नेताम- थाना भाटापारा ग्रामीण में पदस्थ.
पुलिस अधीक्षक का संदेश: भावना गुप्ता ने कहा कि, पदोन्नति सिर्फ कंधे पर सितारे लग जाने भर से नहीं होती, बल्कि यह आपके लंबे समय से किए गए ईमानदार काम, अनुशासन और जनता की सेवा का प्रतिफल है. आज आप सब उपनिरीक्षक बन रहे हैं, इसका मतलब है कि अब समाज की अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं.
उम्मीद है आप अपने काम से पुलिस विभाग का नाम और रोशन करेंगे.- भावना गुप्ता, SP
परिवार की प्रतिक्रिया
आज का दिन हमारे पूरे परिवार के लिए त्योहार जैसा है. हमने उन्हें अक्सर देर रात तक ड्यूटी करते देखा है, कई बार घर-परिवार को छोड़कर जिम्मेदारी निभाई है. आज उनकी मेहनत को सही पहचान मिली है.- जगसिंह ठाकुर की पत्नी
पापा कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती. आज जब मैंने उन्हें दो सितारे पहने देखा, तो मुझे भी लगा कि उनके रास्ते पर चलना चाहिए.- ईश्वर टोप्पो के बेटे
हमने गांव से निकलकर शहर तक का सफर तय किया, लेकिन आज बेटा पुलिस में इतना बड़ा पद पा गया है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है- गोकुल पटेल की मां
नवरात्रि का पहला दिन हमारे परिवार के लिए जीवन भर यादगार रहेगा. आज सचमुच मां दुर्गा ने हमारी प्रार्थना सुन ली.- श्रवण नेताम की पत्नी
नवरात्र पर्व से जोड़ता यह अवसर: 22 सितंबर को नवरात्र का पहला दिन था. ऐसे मौके पर चार पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति होना पूरे जिले के लिए शुभ संकेत माना गया. परिवारजन और सहकर्मियों ने इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद बताया.
माहौल उत्सव जैसा रहा: पदोन्नति समारोह जिला पुलिस कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें राजेश श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक रीना कुजूर, सी. तिर्की, योगिताबाली खापर्डे, स्टेनो मनीष चौबे और अन्य स्टाफ शामिल थे.
