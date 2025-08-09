बलौदा बाजार: नशामुक्त और सुरक्षित समाज बनाने की दिशा में बलौदा बाजार और भाटापारा पुलिस की पहल अब रंग लाने लगी है. शुक्रवार को नगर भवन बलौदा बाजार में जिला स्तरीय महिला कमांडो सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में अलग अलग ग्रामों से आई महिला कमांडो टीम की सदस्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. सम्मेलन में महिला कमांडो टीम की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और उनको सम्मानित भी किया गया. खुद बलौदा बाजार एसपी भावना गुप्ता ने उनके साहस और सामाजिक बदलाव के संकल्प को सलाम किया.
नशे के खिलाफ महिला कमांडो टीम: गांव गांव में महिला कमांडो टीम बनने से गांव में नशाखोरी पर काफी हद तक लगाम लगा है. गांव में सुरक्षा का माहौल भी बना है. आपको बता दें कि बलौदा बाजार के कई ग्रामों में महिला कमांडो दस्ते का गठन किया गया है. कमांडो दस्ते में शामिल महिलाएं अपने गांव की रक्षा करने के साथ साथ नशे के खिलाफ अभियान भी चला रही हैं.
- गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती हैं.
- असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनपर कार्रवाई के लिए काम करती हैं.
- अवैध शराब बिक्री और उसे रोकने का इंतजाम करती हैं.
- नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता अभियान चलाती हैं.
बदल रहा गांव का माहौल: इन महिला कमांडो की सक्रियता से अब तक कई गांवों में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसी जा चुकी है. महिला कमांडो टीम की सदस्य गांव में अवैध तरीके से बेची जा रही शराब पर लगाम लगा रही हैं. खुद पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इनके काम की तारीफ की है.
बदलाव हमेशा अपने घर से शुरू होता है. अगर घर में नशा है, चाहे वह पति, पिता, भाई या कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वह घरेलू हिंसा करता है तो चुप मत रहिए. आपकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जो हिंसा कर रहा है. इसका विरोध कीजिए, प्रशासन से मदद लीजिए और कानून का सही इस्तेमाल कीजिए. महिला कमांडो का अमूल्य योगदान केवल अपराध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे गांवों का सामाजिक माहौल बदलने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं: भावना गुप्ता, एसपी, बलौदा बाजार
महिला एवं बाल विकास विभाग: एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो गांव का परिवेश बदलेगा और आने वाली पीढ़ी को एक नशामुक्त, सुरक्षित माहौल मिलेगा. सम्मेलन में विभागों की साझेदारी और योजनाओं की जानकारी भी दी गई. कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, समाज शिक्षा संगठन और मनोविकास केंद्र के अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी दी. महिलाओं को बताया गया कि वे किस तरह इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकती हैं.
अगर घर में कोई नशा करता है और हिंसा करता है, तो उसका विरोध कीजिए. प्रशासन और कानून आपके साथ है। हम सब मिलकर ही एक सुरक्षित और नशामुक्त समाज बना सकते हैं: भावना गुप्ता, पुलिस अधीक्षक
लाठी और सीटी मिलने से हमें आत्मविश्वास मिला है. अब गांव में गश्त के दौरान लोग हमें गंभीरता से लेते हैं. हमारा उद्देश्य सिर्फ शराब रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना भी है: गीता साहू, महिला कमांडो सदस्य
पहले गांव में अवैध शराब बिकने पर महिलाएं चुप रहती थीं, लेकिन अब हम खुद पुलिस को सूचना देते हैं और कार्रवाई में मदद करते हैं. महिला कमांडो बनने से हमें अपनी ताकत का अहसास हुआ है: पूर्णिमा मिश्रा, महिला कमांडो सदस्य, दौराभाठा
नशा घर का माहौल खराब कर देता है, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य बर्बाद करता है। हमारा लक्ष्य है कि चौरंगा और आसपास के गांव पूरी तरह नशामुक्त हों. इस काम में गांव की महिलाएं अब एकजुट होकर आगे आ रही हैं: प्रेमवती, महिला कमांडो सदस्य, चौरंगा
सम्मान और प्रोत्साहन: सम्मेलन के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाली महिला कमांडो को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. साथ ही गांव में गश्ती और भ्रमण के लिए लाठी और सीटी भी महिलाओं को दी गई, जिससे वे अपने कार्य में और प्रभावी हो सकें.