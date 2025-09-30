ETV Bharat / state

बलौदाबाजार शिक्षा विभाग में नस्ती चोरी का मामला, जेडएलपीओ पर दस्तावेजों पर कब्जा करने का आरोप

बलौदाबाजार शिक्षा विभाग इस मामले में सख्त है और इस पर जांच शुरू कर दी है.

बलौदाबाजार शिक्षा विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 5:36 PM IST

बलौदाबाजार: भाटापारा जिला शिक्षा कार्यालय में हाल ही में एक गंभीर घटना ने शिक्षा प्रशासन में हलचल मचा दी है. जिले के जिला साक्षरता परियोजना अधिकारी (जेडएलपीओ) आर. सोमेश्वर राव पर आरोप है कि उन्होंने उच्च कार्यालय को भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों और नस्ती को अपने कब्जे में ले लिया. इस नस्ती में राव के सेवा निवृत्ति संबंधी दस्तावेज, पेंशन, ऑडिट रिपोर्ट और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र शामिल थे.

इस मामले पर सहायक संचालक बलौदाबाजार राकेश शर्मा ने कहा कि यह एक गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ी है और ऐसे कृत्यों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों से अपील की कि कार्यालयीन दस्तावेजों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में पूरी सक्रियता दिखाएं.

बलौदाबाजार शिक्षा विभाग में चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी डा. संजय गुहे ने बताया कि नस्ती को 2 सितंबर 2025 को उनके कक्ष में सुरक्षित रखा गया था. उसी दिन दोपहर 2.50 बजे राव ने बिना अनुमति कक्ष में प्रवेश किया और नस्ती अपने कब्जे में ले ली. इस दौरान लेखापाल मनोरमा धनगर ने पूरी घटना देखी. डा. गुहे ने कहा कि यह घटना शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन के लिए चिंता का विषय है.

घटना की पूरी टाइमलाइन:

02 सितंबर 2025, सुबह: जिला शिक्षा अधिकारी डा. संजय गुहे ने नस्ती अपने कक्ष में टेबल के दराज में रखी. यह दस्तावेज उनके सेवा निवृत्ति से जुड़े थे और इनमें पेंशन, ऑडिट रिपोर्ट, प्रमाणपत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे.

02 सितंबर 2025, दोपहर 2.50 बजे: जेडएलपीओ आर. सोमेश्वर राव ने बिना अनुमति कक्ष में प्रवेश किया और नस्ती अपने कब्जे में ले ली. इस दौरान लेखापाल मनोरमा धनगर ने घटना को देखा और तत्काल इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं दी.

02 सितंबर 2025, रात 9.30 बजे: नवा रायपुर में आयोजित वर्कशाप के दौरान, राव ने नस्ती में अंकित बिंदु क्रमांक (iv) का उपयोग कर कार्यालयीन आडिट को न कराने का दबाव बनाने का प्रयास किया.

02 सितंबर 202504 सितंबर 2025: वर्कशाप में उपस्थित अन्य अधिकारी, बिपिन दुबे और कौशिक मुनि त्रिपाठी, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने.

जिला शिक्षा अधिकारी ने घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत राव से स्पष्टीकरण मांगा. राव ने 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया. हालांकि, यह स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाया गया और इस कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो सदस्यीय जाँच दल का गठन किया.

सहायक संचालक राकेश शर्मा ने ETV भारत को बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय में नस्ती चोरी की घटना पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि यह घटना गंभीर है और शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है. जांच दल को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी सच्चाई सामने लाएं और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि कार्यालयीन दस्तावेजों और नस्ती के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनधिकृत कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जांच दल और आदेश

जांच दल में शामिल हैं: भास्कर देवांगन, ABEO, भाटापारा- राकेश सिंह, ABEO, सिमगा

जांच दल को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल मामले की पूरी जांच करें और विस्तृत रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें. इस आदेश को सहायक संचालक राकेश शर्मा ने जारी किया और इस बारे में ETV भारत को भी जानकारी दी. आदेश की प्रतिलिपि सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर; संचालक लोक शिक्षण संचालनालय; कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा; संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ भेजी गई है.

गवाह और सबूत

घटना के प्रत्यक्षदर्शी शामिल हैं:

मनोरमा धनगर, लेखापाल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

बिपिन दुबे, प्रभारी प्राचार्य, गोड़ी टी

कौशिक मुनि त्रिपाठी, प्रभारी प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ विद्यालय, लाहोद

इसके अलावा, कार्यालय की CCTV फुटेज भी इस मामले में संलग्न है, जिससे घटना की पुष्टि होती है. इन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि राव ने बिना अनुमति कक्ष में प्रवेश किया और नश्ती अपने कब्जे में ले ली.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं ने शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है. अधिकारियों का स्पष्ट संदेश है कि कार्यालयीन दस्तावेजों और नश्ती के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनधिकृत कब्जा या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रशासनिक प्रतिक्रिया: जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. शिक्षा विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में सभी कार्यालयों में सुरक्षा और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा. अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए और किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव या गड़बड़ी न हो.

भविष्य की कार्यवाही: जाँच दल की रिपोर्ट पूरे जिले के शिक्षा प्रशासन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है. इस रिपोर्ट के आधार पर न केवल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए नए निर्देश और निगरानी प्रोटोकॉल भी लागू किए जा सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने शिक्षा कार्यालयों में निगरानी तंत्र, दस्तावेज़ प्रबंधन और कर्मचारियों के जिम्मेदारी बोध पर ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर किया है.

