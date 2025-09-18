ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में सोनाखान रेंजर पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप

वन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया.

Ranger accused of threatening
अनिश्चितकालीन हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 7:50 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 8:08 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ की चेतावनी आखिरकार सच साबित हो गई. बलौदा बाजार वन मंडल के सोनाखान परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आरोप है कि परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू महीनों से कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते आ रहे हैं. नाराज कर्मचारियों का आरोप है कि वे दफ्तर के भीतर ही गाली-गलौच करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और कभी जेल भेजने तो कभी निलंबन की धमकी देते हैं. लगातार अपमान झेल रहे कर्मचारियों ने आखिरकार काम छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं.

रेंजर पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप: सोनाखान रेंज में काम करने वाले वन कर्मचारियों ने परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) सुनीत साहू पर लगातार अभद्रता और गाली-गलौच करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने 17 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है. कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि रेंजर साहू केवल गाली ही नहीं देते, बल्कि मामूली गलती पर भी उन्हें सस्पेंड और जेल भेजने की धमकी बेवजह देते रहते हैं.



शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं: कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस पूरे मामले की शिकायत वनमंडलाधिकारी से की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उल्टा परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू का तबादला होने के बावजूद वे अभी भी पद पर जमे हुए हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि उच्च अधिकारी उन्हें जान बूझकर भारमुक्त नहीं किया है जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है.

धमकी देने का आरोप (ETV Bharat)
"रेंजर से सभी कर्मचारी त्रस्त": वन कर्मचारी संघ के बलौदा बाजार जिला अध्यक्ष मानबोधन टंडन ने ETV भारत से कहा कि “सोनाखान रेंज के कर्मचारी रेंजर सुनीत साहू के व्यवहार से बेहद परेशान हैं. उनके खिलाफ शिकायतें लगातार आती रहीं. हमने यह बात संघ के समक्ष रखी और फिर 17 सितंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया. हमारी मांग है कि रेंजर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो और उनका तत्काल तबादला प्रभावी किया जाए. उनका ट्रांसफर गरियाबंद हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक पदमुक्त नहीं किया गया है. टंडन ने आगे बताया कि यदि कोई कर्मचारी थोड़ा भी लेट हो जाए या उच्च कार्यालय से चर्चा करने लगे तो रेंजर तुरंत धमकी देने लगते हैं. 30 मिनट की देरी पर भी जेल भेजने और सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है. यही वजह है कि सभी कर्मचारी अब आंदोलन पर उतर आए हैं.महिला कर्मचारियों से भी अभद्र व्यवहार का आरोप: वन कर्मचारी संघ के सचिव रजनीश वर्मा ने ETV भारत से कहा, “रेंजर साहू लगातार गाली-गलौच और दुर्व्यवहार करते हैं. महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की शिकायतें आई हैं. हम चाहते थे कि विभागीय स्तर पर मामले का समाधान हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम महिला आयोग और महिला सेल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से कर्मचारी मजबूरन हड़ताल पर बैठे हैं.DFO से हुई चर्चा, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला: संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर वनमंडलाधिकारी (DFO) से चर्चा की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला. आखिरकार प्रांताध्यक्ष और संभाग अध्यक्ष के निर्देश पर सभी कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता चुना.वन विभाग का कामकाज ठप: हड़ताल का असर अब वन विभाग की सामान्य कार्यप्रणाली पर साफ दिखने लगा है. गश्त से लेकर अन्य नियमित कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. कर्मचारी संघ का कहना है कि जब तक आरोपी अधिकारी को पद से हटाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अपने ही दफ्तर में अपमानित होना पड़ रहा है. नाराज कर्मियों का कहना है कि "हम रोज-रोज की गाली-गलौच और धमकी सहने के लिए नौकरी नहीं कर रहे. अब यह लड़ाई हमारी गरिमा और सम्मान की है ".कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
  • परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू के खिलाफ दुर्व्यवहार और अभद्रता की जांच कर सख्त कार्रवाई हो.
  • उनका तबादला गरियाबंद हो चुका है, इसलिए तत्काल उन्हें पदमुक्त किया जाए.
  • पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच टीम गठित की जाए.
  • महिला कर्मचारियों से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच कराई जाए.

सुनीत साहू सोनाखान रेंजर हैं उनके द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं सोनाखान रेंज के सभी कर्मचारी रेंजर के व्यवहार से बहुत ही त्रस्त हैं. यह बातें संघ के समक्ष लाई गई जिसके बाद 17 सितंबर से हम अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं. उच्च अधिकारी DFO के पास हमने बात रखी लेकिन समन्वय नहीं बना इसलिए प्रांताध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष के निर्देश पर अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरु किया है: मानबोधन टंडन, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ

वन परिच्छेद अधिकारी सोनाखान द्वारा लगातार कार्यमचरियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, कर्मचारी रेंजर सुनीत साहू से भयभीत थे. बहुत गाली-गलौज भी करते हैं, महिला कर्मचारी के साथ भी दुर्व्यवहार और अभद्रता की भी बातें सामने आई है. हमने इस बात को पहले उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा. सुनीत साहू का ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद भी उनको स्थानांतरित न करना पद मुक्त न करना कई सवाल खड़े करता है: रजनीश वर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ

कार्रवाई की मांग: सचिव रजनीश वर्मा ने कहा कि अभी विभागीय स्तर पर शिकायत का निपटारा किया जाए. यदि अगर हमारी मांगों को नही पूरा किया जाता तब निश्चित रूप से महिला सेल में शिकायत की जाएगी. बलौदा बाजार में महिला सेल होगा तो ठीक नहीं तो रायपुर में सुनीत साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी.

सांसद खेल महोत्सव 2025: मेजर ध्यानचंद जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर बलौदा बाजार में भव्य आयोजन
मरही माता के दर्शन करने गए भक्त नदी में डूबे, 4 की मौत, हादसे के बाद गांव में मातम
स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का 'रिटर्न गिफ्ट'
खंभे से बांधकर पीटा, लाठी और बेल्ट की हुई बौछार, बलौदा बाजार में गुंडागर्दी की हद, 5 गिरफ्तार
Last Updated : September 18, 2025 at 8:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BALODA BAZAARSONAKHAN RANGERFOREST EMPLOYEES UNIONछत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघRANGER ACCUSED OF THREATENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.