बलौदा बाजार में सोनाखान रेंजर पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप
वन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया.
Published : September 18, 2025 at 7:50 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 8:08 PM IST
बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ की चेतावनी आखिरकार सच साबित हो गई. बलौदा बाजार वन मंडल के सोनाखान परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आरोप है कि परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू महीनों से कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते आ रहे हैं. नाराज कर्मचारियों का आरोप है कि वे दफ्तर के भीतर ही गाली-गलौच करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और कभी जेल भेजने तो कभी निलंबन की धमकी देते हैं. लगातार अपमान झेल रहे कर्मचारियों ने आखिरकार काम छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं.
रेंजर पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप: सोनाखान रेंज में काम करने वाले वन कर्मचारियों ने परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) सुनीत साहू पर लगातार अभद्रता और गाली-गलौच करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने 17 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है. कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि रेंजर साहू केवल गाली ही नहीं देते, बल्कि मामूली गलती पर भी उन्हें सस्पेंड और जेल भेजने की धमकी बेवजह देते रहते हैं.
शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं: कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस पूरे मामले की शिकायत वनमंडलाधिकारी से की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उल्टा परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू का तबादला होने के बावजूद वे अभी भी पद पर जमे हुए हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि उच्च अधिकारी उन्हें जान बूझकर भारमुक्त नहीं किया है जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है.
- परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू के खिलाफ दुर्व्यवहार और अभद्रता की जांच कर सख्त कार्रवाई हो.
- उनका तबादला गरियाबंद हो चुका है, इसलिए तत्काल उन्हें पदमुक्त किया जाए.
- पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच टीम गठित की जाए.
- महिला कर्मचारियों से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच कराई जाए.
सुनीत साहू सोनाखान रेंजर हैं उनके द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं सोनाखान रेंज के सभी कर्मचारी रेंजर के व्यवहार से बहुत ही त्रस्त हैं. यह बातें संघ के समक्ष लाई गई जिसके बाद 17 सितंबर से हम अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं. उच्च अधिकारी DFO के पास हमने बात रखी लेकिन समन्वय नहीं बना इसलिए प्रांताध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष के निर्देश पर अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरु किया है: मानबोधन टंडन, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ
वन परिच्छेद अधिकारी सोनाखान द्वारा लगातार कार्यमचरियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, कर्मचारी रेंजर सुनीत साहू से भयभीत थे. बहुत गाली-गलौज भी करते हैं, महिला कर्मचारी के साथ भी दुर्व्यवहार और अभद्रता की भी बातें सामने आई है. हमने इस बात को पहले उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा. सुनीत साहू का ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद भी उनको स्थानांतरित न करना पद मुक्त न करना कई सवाल खड़े करता है: रजनीश वर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ
कार्रवाई की मांग: सचिव रजनीश वर्मा ने कहा कि अभी विभागीय स्तर पर शिकायत का निपटारा किया जाए. यदि अगर हमारी मांगों को नही पूरा किया जाता तब निश्चित रूप से महिला सेल में शिकायत की जाएगी. बलौदा बाजार में महिला सेल होगा तो ठीक नहीं तो रायपुर में सुनीत साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी.