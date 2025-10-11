दिवाली का खर्चा निकालने महिला की हत्या, नकली बालियों को सोना समझकर कान भी काटा
आरोपी बुजुर्ग महिला का पड़ोसी है. जो कई दिनों से लूट की योजना बना रहा था.
October 11, 2025
Updated : October 11, 2025 at 10:20 AM IST
बालोद: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया रनचिरई थाना क्षेत्र के ग्राम पाउवारा से मोबाइल के जरिए पुलिस को सूचना दी गई कि गांव में पुराने मकान में 70 साल की बुजुर्ग महिला पुनवंतिन देशलहरे की लाश घर में खाट पर पड़ी हुई है. महिला के कान कटे हुए हैं, जिनसे काफी खून निकल रहा है. महिला घर में अकेली रहती थी.
पड़ोसी निकला हत्यारा: गांव वालों की शिकायत पर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. एफएसएल, फॉरेंसिक और डॉग स्कॉवायड की टीम मौके पर पहुंची. जांच शुरू की गई. प्रथम दृष्टया लूट के इरादे से हत्या किए जाने का मामला सामने आया. जांच में पुलिस ने महिला के घर के पास रहने वाले भूपेश चंदेल पर संदेह के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. महिला के पड़ोस में रहने वाला ही आरोपी निकला, जिसने अपने साथी विनोद दिवाकर के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी.
दिवाली का खर्चा निकालने महिला की हत्या: भूपेश चंदेल और विनोद दिवाकर से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें दिवाली पर पैसों की जरूरत थी. इसी वजह से लूट की नीयत से दीवार फांदकर दोनों 7 अक्टूबर की रात महिला के घर में घुसे थे. चोरी के लिए सामान ढूंढने के दौरान आवाज से महिला जाग गई. जिसके बाद दोनों ने महिला का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी.
नकली बालियों को सोना समझकर कान काटा: कान में पहले आर्टिफिशियल इयररिंग्स को असली समझकर कान फाड़ डाले. गले में चांदी का चैन था उसे भी लूट लिया. आरोपियों के खुलासा के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से सामान जब्त कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.