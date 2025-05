ETV Bharat / state

शिक्षिका की हादसे में नहीं हुई मौत, हत्या की साजिश! पति समेत दो गिरफ्तार - BALOD TEACHER DEATH

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 28, 2025 at 1:06 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 1:18 PM IST 2 Min Read

बालोद: जिले के राजहरा थाना क्षेत्र में 22 मार्च को सड़क दुर्घटना में एक टीचर बरखा वाशनिक की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. इस पूरे मामले में टीचर बरखा के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई और दोबारा जांच करने की मांग की थी, जिसके बाद से यह पूरा मामला फिर से चर्चा में आया. अब पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. टीचर के पति ने की थी हत्या: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि बरखा के पति ने रेकी कर साजिश के तहत पत्नी को मौत के घाट उतारा था. पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच के बाद सभी मामले सामने आ पाएंगे.

