VIDEO: बालोद में पुल पार करने के दौरान बहे 2 युवक, लोगों ने बचाई जान, सिया देवी पर्यटन स्थल की घटना - BALOD SIYA DEVI ACCIDENT

बालोद के पर्यटन स्थल सिया देवी मंदिर और वाटरफॉल देखने आए 2 युवक तेज बहाव में बह गए. स्थानीय लोगों की सक्रियता से जान बची.

बालोद में पुल पार करने के दौरान बहे 2 युवक, लोगों ने बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 8:56 PM IST

बालोद: जिले के पर्यटन स्थल सिया देवी में बड़ा हादसा टल गया. यहां पर मंदिर से पहले बने पुल को पार करने के दौरान 2 युवक बह गए. वहीं सामने गहरा झरना था लेकिन स्थानीय लोगों की सक्रियता से दोनों की जान बच गई.

बारिश से उफान पर पुल: दरअसल, मंदिर और वॉटरफॉल पहुंचने के लिए श्रद्धालु जिस पुल का उपयोग करते हैं, वहां इन दिनों पानी का बहाव काफी तेज है. इसके बावजूद श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं.

बालोद में पुल पार करने के दौरान बहे 2 युवक, लोगों ने बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिर कर आगे बहे युवक: रविवार को दो युवक पुल पार कर रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे तेज धार में बहने लगे. इसके बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाई तब जाकर जान बच पाई. बालोद जिला प्रशासन और पुलिस सुरक्षा इंतजाम का दावा तो करती है लेकिन ऐसे हादसे उसकी पोल खोल देते हैं.

लापरवाही का भी नतीजा: मंदिर समिति के प्रबंधक भारत साहू ने बताया कि लगातार कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है लेकिन कभी-कभी पर्यटक इसका पालन नहीं करते. इसके चलते घटना होती है.

जान जोखिम में डाल रहे लोग: आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा स्थान भी लबालब हो गया है. वाटरफॉल और मंदिर तक पहुंचने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं. लोगों को कमर तक पानी को पार करना पड़ रहा है.

इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है. कुछ लोगों ने इस घटना को मोबाइल कैमरे में कैद किया. रविवार के चलते वाटरफॉल और मंदिर दर्शन करने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे.

TAGGED:

