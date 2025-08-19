बालोद: बालोद जिले में एक स्कूल भवन को ढहाने के दौरान सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. स्कूल भवन की छत भरभराकर गिर गई. जिसमें कई मजूदर घायल हो गए. दो गंभीर घायल मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

जर्जर था स्कूल भवन: गुंदरदही ब्लॉक के ग्राम राहुद का यह पूरा मामला है. गांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का भवन काफी लंबे समय से जर्जर हो चुका था. इसके बाद भी वहां पढ़ाई संचालित थी. हर वक्त बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता था. जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर जर्जर स्कूल भवन को डिस्मेंटल करने का फैसला लिया. ग्राम पंचायत के अधीन ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी.

बालोद स्कूल भवन हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्कूल की छत गिरने से कई मजदूर घायल: स्कूल भवन ढहाने के दौरान जर्जर हो चुकी छत भराभर कर नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गई. इस घटना में छह मजदूर घायल हो गए. गुण्डरदेही के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 4 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत कितनी जर्जर हो चुकी थी. जिसके नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे.

बालोद के स्कूल में हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन ने पहले ही इस भवन की स्थिति को लेकर उच्चाधिकारियों को आवेदन दिया था. उनका कहना है कि जिस जगह मजदूर घायल हुए, वहीं पर छुट्टी के बाद छोटे-छोटे बच्चे भी खेलते हैं. अगर हादसा दिन के समय हुआ होता तो इसकी चपेट में मासूम छात्र भी आ सकते थे.

जर्जर स्कूल भवन गिरने से कई घायल (ETV Bharat Chhattisgarh)

घटना के प्रशासन हरकत में आया. बालोद जिले के अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया "अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी मिली है. ग्राम पंचायत राहुल में स्कूल डिस्पेंटल करते हुए असावधानी से मजदूर घायल हुए हैं. यह गंभीर विषय है यदि इस घटना में किसी तरह की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी."