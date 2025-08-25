बालोद: जिले के गुंडरदेही में बड़े जुए के फड़ पर बालोद पुलिस ने छापा मारा. इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 8 लाख रुपये से ज्यादा के कैश जब्त किए हैं. बालोद पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप है. गुंडरदेही थाना प्रभारी मनीष संडे ने इसकी पुष्टि की है.

फार्म हाउस में चल रहा था जुआ: गुंडरदेही थाना प्रभारी ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डगनिया ग्रीन स्थित कोया फार्म में जुआ खेला जा रहा है. हम डगनिया के कोया फार्म के प्लॉट नंबर 10 में पहुंचे. यहां लॉन में कुछ लोग ताश के पत्तों से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे थे. पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर कुल 16 जुआरियों को पकड़ा. इनके पास से कुल 8 लाख 1 हजार 200 रुपये नगद बरामद किए गए हैं. जुआ खेलने वालों में कई रसूखदार लोग भी शामिल थे.

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी: बालोद पुलिस ने जानकारी दी कि कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें दूसरे जिले के भी निवासी हैं.

मोहम्मद फहीम, दुर्ग प्रमोद निवारे, रायपुर रोशन कुमार, रायपुर अनिकेत लक्ष्यवाणी, धमतरी राजीव तिवारी ,रायपुर केवलदास भारती, रायपुर नागेश्वर साहू , रायपुर ओमप्रकाश चंद्रा ,सारंगढ़-बिलाईगढ़ जितेंद्र सिंधी, रायपुर मनीष पटेल ,रायपुर संजय महेश्वरी ,दुर्ग पप्पू साहू ,दुर्ग हेमलाल ढीमर,दुर्ग परमानंद कुर्रे ,धमतरी कमलेश साहू,रायपुर जितेंद्र सिंह,रायपुर

प्लानिंग बनाकर आए थे जुआ खेलने: गुंडरदेही थाना प्रभारी मनीष संडे ने बताया कि इन सभी लोगों ने पूछताछ में बताया कि पहली बार ये यहां जुआ खेलने आए हुए थे. उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने कहा कि यह फार्म हाउस बड़े बड़े पार्टियों के लिए ज्यादा चर्चित रहा है. यहां इस क्षेत्र के रसूखदार लोग पार्टी करने के लिए इकट्ठा होते थे. इस बार तो इस फार्म हाउस को लोगों ने जुए का अड्डा बना लिया था. हमने सही समय पर कार्रवाई की.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज: गुंडरदेही थाना प्रभारी मनीष संडे ने सभी 16 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज किया गया है. इनके खिलाफ गुंडरदेही में अपराध क्रमांक 241/25, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जा रही है.