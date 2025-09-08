ETV Bharat / state

बालोद में प्रार्थना सभा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 पुरुष 16 महिलाओं को थाने लाया गया

अवैध रूप से आयोजित थी सभा: सूचना बजरंग दल कार्यकर्ता ने पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि सभा अवैध रूप से आयोजित थी.

बालोद: जिले में पुलिस ने प्रार्थना सभा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 8 पुरुष और 16 महिलाओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. यह घटना गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैनगंज के पास की है. जहां किराए के भवन में यह सभा संचालित की जा रही थी.

बढ़ते धर्मांतरण के मामले: बीते कुछ महीनों से बालोद जिला धर्मांतरण गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है. हाल ही में हिंदू संगठनों ने जिला मुख्यालय में विशाल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया था. कुछ दिन पहले भी गुंडरदेही क्षेत्र में एक मामला सामने आया था.

क्या कहती है पुलिस: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि बजरंग दल के सदस्य से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खुलासा हुआ कि बिना अनुमति भवन में प्रार्थना सभा हो रही थी.

यदि आगे भी कहीं इस तरह की अवैध सभाएं आयोजित की जाती हैं और शिकायत मिलती है तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी.-मोनिका ठाकुर, ASP

इससे पहले VHP ने निकाली रैली: 29 जुलाई को धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे. विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभाएं जिले के कई जगहों पर आयोजित हो रही है.

इस कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने संतोष व्यक्त किया है. उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी. वहीं पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.