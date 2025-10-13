ETV Bharat / state

वाट्सएप के जमाने में एक बुजुर्ग हाथों से पत्र लिखकर देते हैं शुभकामना संदेश, लोगों ने कहा- इससे अपनापन लगता है

बालोद के बुजुर्ग हस्तलिखित पत्रों से युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं.

Balod Old Man Handwritten Letter
वाट्सएप के जमाने में एक बुजुर्ग हाथों से पत्र लिखकर देते हैं शुभकामना संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: जिले के एक बुजुर्ग आज भी अपने हाथों से पत्र लेखन की परंपरा को कायम रखे हुए हैं. एक तरफ सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से फैलते दौर में रिश्तों का मेल-जोल भी मोबाइल स्क्रीन और डिजिटल संदेशों तक सिमट गया है. वहीं दूसरी तरफ शुभ अवसर हो या दुख की घड़ी कनेरी गांव के 81 वर्षीय हीरालाल यादव पूरे मन से पत्र को ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि उसे सजाते भी हैं.

हस्तलिखित पत्र की खासियत: हीरालाल यादव पंचायत विभाग ऑडिटर रहे हैं. रिटायरमेंट के बाद समाज सुधार को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है. उनका मानना है कि जब व्यक्ति हाथ में कलम लेकर लिखता है, तो शब्द दिल और आत्मा से निकलते हैं और स्थायी रूप से दिल-दिमाग में जगह बना लेते हैं. सोशल मीडिया संदेश कुछ समय के लिए ही होते हैं और मन-मस्तिष्क पर गहरा असर नहीं छोड़ते. उनके मुताबिक, हाथ से लिखा पत्र वर्षों तक संजोकर रखा जाता है और अपनेपन का एहसास कराता है.

हाथों से लिखकर शुभकामना संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सोचता हूं कि, समाज के लिए कुछ करूं, ऐसे में पर्व त्योहार में बधाई देने के लिए हाथ से लिखे पत्र लिखने में आनंद आता है, लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं- हीरालाल यादव

नई पीढ़ी को दे रहे संस्कार: कभी डाक के जरिए, तो कभी तस्वीर खींचकर या किसी अन्य माध्यम से वे अपने हस्तलिखित पत्र भेजते हैं. उनके पत्र पाकर लोग भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, आज के जमाने में इतने भावपूर्ण और सजे हुए शब्दों से पत्र लिखना दुर्लभ बात है. नई पीढ़ी को भी वे परंपरा और संस्कार से जुड़े रहने की सीख देते हैं.

Balod Old Man Handwritten Letter
बुजुर्ग हाथों से पत्र लिखकर देते हैं शुभकामना संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दादाजी जब पत्र लिखते हैं तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है. दादाजी के पत्र का अंदाज अलग होता है, वे केवल शुभकामनाएं ही नहीं भेजते, बल्कि त्योहार के पीछे का महत्व और समाज को उससे मिलने वाली सीख भी पत्र में दर्ज करते हैं- अभिन्न यादव, रिश्तेदार

दादाजी सुबह 4 बजे पत्र लेखन शुरू करते हैं, उनका मानना है कि इस समय मन एकाग्र रहता है और ईश्वर से जुड़ाव भी अधिक होता है. उसी एकाग्रता में लिखे उनके पत्र लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाते हैं- प्रणय यादव, पोते

Balod Old Man Handwritten Letter
बालोद के बुजुर्ग हस्तलिखित पत्रों से युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संघ और समाज सेवा में सक्रिय: सेवानिवृत्ति के बाद हीरालाल यादव संघ की गतिविधियों और समाज सेवा से जुड़ गए. उनका कहना है कि युवा पीढ़ी को समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सही संस्कार देना बुजुर्गों का कर्तव्य है. नौकरी में जहां उन्होंने पद की जिम्मेदारी निभाई, वहीं अब वे समाज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला
मां गंगा मैया शक्तिपीठ : केवट के जाल में फंसी थी प्रतिमा, नवरात्रि में उमड़ी भक्तों की भीड़
धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाई जाती है कुएं में छलांग, सदियों पुरानी मान्यता आज भी कायम

For All Latest Updates

TAGGED:

LETTER TRADITION IN DIGITAL ERAHANDWRITTEN LETTER TRADITIONहीरालाल यादवपत्र लेखनBALOD OLD MAN HANDWRITTEN LETTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.