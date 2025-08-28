बालोद: जिले में सरकारी योजनाओं में भारी लापरवाही सामने आई है. गुरुर ब्लॉक की कई पंचायतों में सरकारी काम अधूरे छोड़कर भुगतान निकाल लेने का गंभीर मामला उजागर हुआ है. डेढ़ साल पहले राशि स्वीकृत और जारी हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर विकास कार्य या तो अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हुए.
कई काम जिसमें ठेकेदार गायब: ग्राम अलोरी, पंचायत कर्रेझर में सड़क निर्माण आधा-अधूरा पड़ा है. ऐसे ही कपरमेटा PDS भवन को लेकर एक साल पहले राशि निकाल ली गई है लेकिन ढलाई तक पूरी नहीं हुई. इसी तरह टैंगना बरपारा सड़क निर्माण काम अधर में लटका है.
ठेकेदार छोड़ रहे अधूरे काम: ग्रामीणों का आरोप है कि अनधिकृत रूप से राजनीतिक दबाव में ठेकेदारों ने धनराशि निकालकर काम अधूरा छोड़ दिया है. इसको लेकर ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों में गहरा आक्रोश है.
इन योजनाओं का कार्यादेश 17 जनवरी 2023 का है. अब पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी- जनपद पंचायत गुरुर के सीईओ उमेश रात्रे
यह मामले पिछले कार्यकाल के हैं. काम अधूरा है लेकिन भुगतान पहले ही हो चुका है. ठेकेदारों का कोई पता नहीं है. जनता सवाल पूछती है तो हमारे पास जवाब नहीं.- वर्तमान सरपंच कन्हैयालाल साहू
गुरुर जनपद पंचायत की सामान्य सभा में यह मामला जोर-शोर से उठा. प्रतिनिधियों का कहना है कि आदिवासी अंचलों के विकास कार्यों में इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार गंभीर चिंता का विषय है. अब पंचायत ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है.