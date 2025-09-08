ETV Bharat / state

बालोद में कच्ची दीवार गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी फुटेज डराने वाला

बारिश के दिनों में कमजोर दीवारों व इमारतों के आसपास जाने से बचे.

BALOD ACCIDENT
बालोद हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read

बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब तक 1017 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. रायपुर मौसम केंद्र से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले में सामान्य बारिश हुई है. बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के बाद घर से बाहर निकलने के दौरान खास ध्यान देने की जरूरत है. खासकर ग्रामीणों इलाकों में बारिश से लगातार गीली होने के बाद मिट्टी की दीवारें गिरने की घटनाएं ज्यादा होती है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है. ऐसी ही घटना जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में हुई है. जिसमें एक युवक की मौत हो गई.

युवक पर गिरी कच्ची दीवार: युवक का नाम विनय कुमार चंदनिया है. जो अपने परिवार के साथ बहन का इलाज कराने के लिए कोकपुर (छुरिया ब्लॉक) से चैनगंज अपने बड़े पिता के घर आया हुआ था. रविवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह घर से करीब 20 कदम दूर दुकान की ओर जा रहा था, तभी पास की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर उस पर गिर गई. जिसके बाद युवक फिर उठ नहीं पाया.

युवक पर दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Chhattisgarh)

भिलाई में इलाज के दौरान मौत: स्थानीय लोगों की मदद से विनय को गंभीर हालत में गुंडरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां से भिलाई के निजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.

BALOD ACCIDENT
दीवार गिरने से युवक की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

कच्ची दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज: युवक पर मिट्टी की दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि मौसम साफ है. बारिश भी नहीं हो रही है. इसी दौरान एक युवक अपने घर से निकलकर कुछ कदम आगे बढ़ता है जहां बाजू में एक मिट्टी की दीवार है. जो अचानक उस पर गिर जाती है. जिससे युवक जमीन पर गिर जाता है. युवक का सिर सीसीरोड के किनारे बनी नाली पर जोर से लगता है.

हादसे के बाद मृतक के परिवार ने संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग की है. फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है. इस हादसे के बाद परिजनों और गांव में शोक और चिंता का माहौल है.

मानसून सीजन : देशभर में हो चुकी है 716 लोगों की मौत, NDRF की 111 टीमें तैनात
बारिश से फिर बस्तर जैसे न बने हालात इसपर तेजी से करना होगा काम: भू-जल वैज्ञानिक
मां दंतेश्वरी मंदिर को बारिश और बाढ़ से पहुंचा नुकसान, प्रांगण तक पहुंचा पानी, अलर्ट पर प्रशासन

For All Latest Updates

TAGGED:

KUTCHA WALL COLLAPSEWALL COLLAPSE BALODबालोद दीवार गिरने से मौतBALOD MAN DIESBALOD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.