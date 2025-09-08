बालोद में कच्ची दीवार गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी फुटेज डराने वाला
बारिश के दिनों में कमजोर दीवारों व इमारतों के आसपास जाने से बचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2025 at 11:59 AM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब तक 1017 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. रायपुर मौसम केंद्र से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले में सामान्य बारिश हुई है. बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के बाद घर से बाहर निकलने के दौरान खास ध्यान देने की जरूरत है. खासकर ग्रामीणों इलाकों में बारिश से लगातार गीली होने के बाद मिट्टी की दीवारें गिरने की घटनाएं ज्यादा होती है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है. ऐसी ही घटना जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में हुई है. जिसमें एक युवक की मौत हो गई.
युवक पर गिरी कच्ची दीवार: युवक का नाम विनय कुमार चंदनिया है. जो अपने परिवार के साथ बहन का इलाज कराने के लिए कोकपुर (छुरिया ब्लॉक) से चैनगंज अपने बड़े पिता के घर आया हुआ था. रविवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह घर से करीब 20 कदम दूर दुकान की ओर जा रहा था, तभी पास की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर उस पर गिर गई. जिसके बाद युवक फिर उठ नहीं पाया.
भिलाई में इलाज के दौरान मौत: स्थानीय लोगों की मदद से विनय को गंभीर हालत में गुंडरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां से भिलाई के निजी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.
कच्ची दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज: युवक पर मिट्टी की दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि मौसम साफ है. बारिश भी नहीं हो रही है. इसी दौरान एक युवक अपने घर से निकलकर कुछ कदम आगे बढ़ता है जहां बाजू में एक मिट्टी की दीवार है. जो अचानक उस पर गिर जाती है. जिससे युवक जमीन पर गिर जाता है. युवक का सिर सीसीरोड के किनारे बनी नाली पर जोर से लगता है.
हादसे के बाद मृतक के परिवार ने संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग की है. फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है. इस हादसे के बाद परिजनों और गांव में शोक और चिंता का माहौल है.