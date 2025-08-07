बालोद: बालोद जिले के निवासियों को जल्द ही एक नया केंद्रीय विद्यालय मिलने वाला है. जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं. फिलहाल, यह विद्यालय अस्थायी तौर पर बीएसपी स्कूल क्रमांक 6 के भवन में संचालित होगा. गौरतलब है कि बालोद में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी, और अब जाकर यह मांग पूरी होने जा रही है, जिससे जिले के छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा.

भाजपा महामंत्री सौरभ लूनिया ने बताया कि लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय दल्ली राजहरा में खुलना प्रस्तावित था. अब तक यह स्कूल स्थापित हो जाता लेकिन कांग्रेस के विधायकों के खींचतान के कारण केवी स्कूल का काम रुका रहा. लेकिन इस सरकार में अब संचालन होने जा रहा है.

बालोद केंद्रीय विद्यालय (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्थल चयन को लेकर विवाद: कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है. वहां के लोग चाहते हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाए. इसलिए को दल्लीराजहरा स्थित बीएसपी स्कूल क्रमांक 06 के भवन का चयन किया गया है. वहां इसे अस्थायी तौर पर संचालित किया जाएगा. अधिकारियों को 15 अगस्त तक सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू की जा सके.

स्थानीय स्तर पर मिलेगी सुविधाएं: केंद्रीय विद्यालय में छात्रों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जो उन्हें बेहतर शिक्षा और समग्र विकास में मदद करती हैं. यहां कुछ प्रमुख सुविधाएं दी गई हैं.

कम फीस और छूट: केंद्रीय विद्यालयों में फीस काफी कम होती है. लड़कियों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और केंद्रीय, शासकीय और अर्धशासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ होती है.

स्थानांतरण सुविधा: अगर माता-पिता का ट्रांसफर होता है, तो बच्चों को एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में आसानी से ट्रांसफर मिल जाता है. इससे उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती.

साफ-सफाई और सुविधाएं: छात्रों के लिए साफ पीने का पानी और साफ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

खेल और अन्य गतिविधियां: शिक्षा के साथ-साथ, खेलकूद, संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है. स्कूलों में बड़े खेल के मैदान और अनुभवी कोच होते हैं, जो छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार करते हैं.

डिजिटल और तकनीकी सुविधाएं: कई केंद्रीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, डिजिटल भाषा लैब और कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.