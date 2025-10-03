ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी की हत्या, दल्लीराजहरा में खून से लथपथ मिली लाश

हत्या का शक महिला के देवर पर गया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 8:47 AM IST

2 Min Read
बालोद: दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वार्ड क्रमांक 17 में गुरुवार देर रात स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी की लाश उसके ही घर के अंदर खून से सनी हुई मिली. मामले में मृतका के देवर को हिरासत में लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया है और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हत्या की असल वजह का खुलासा हो सकेगा.

पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति: मृतका का नाम प्रीति सेमरे (35 वर्ष) है. वह स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर पद पर कार्यरत थीं और वर्तमान में 100 बिस्तर अस्पताल दल्लीराजहरा में पदस्थ थीं. प्रीति को यह नौकरी उनके पति की मौत के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के अंतर्गत जुलाई 2024 में मिली थी.

BALOD NEWS
देवर पर भाभी की हत्या का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर में ही हुई वारदात: गुरुवार देर रात प्रीति का शव उसके ही घर में खून से लथपथ हालत में मिली. मृतका के घर में मौजूदगी के दौरान ही उसके देवर अमन सेमरे पर हत्या का आरोप है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमन को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मामले में गहराई से छानबीन जरूरी है.

BALOD NEWS
पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस और फॉरेंसिक जांच: घटना की गंभीरता को देखते हुए दल्लीराजहरा पुलिस ने पूरे मकान को सील कर दिया है. फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले सुरागों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर वास्तविक परिस्थितियां सामने आएंगी. आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसके बाद हत्या के पीछे छिपे कारणों का खुलासा किया जाएगा.

TAGGED:

BALOD NEWSBALOD MURDERबालोद हत्यादेवर ने की भाभी की हत्याBALOD

