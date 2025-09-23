बालोद में दुर्गा पूजा दिखाने के बहाने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार
बालोद में एक मासूम बेटी से 55 साल के बुजुर्ग ने गंदा काम किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2025 at 1:47 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ में बेटियां सेफ नहीं है. बालोद जिले के गुंडरदेही में एक 9 साल की मासूम लड़की से दुष्कर्म की घटना हुई है. 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बच्ची को दुर्गा पूजा दिखाने का लालच दिया. उसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर जंगल में ले गया. यहां पर उसने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की. आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है.
बच्ची को मारने की भी हुई कोशिश: पूरी घटना गुरुर थाना इलाके की है. यहां एक गांव में बच्ची खेल रही थी. 22 सितंबर की शाम को आरोपी की नजर बच्ची पर पड़ी. उसने उसे दुर्गा पूजा दिखाने का लालच दिया. उसके बाद उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर जंगल में ले गया. यहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने बच्ची का गला दबाने की कोशिश कर उसे मारने का प्रयास किया. किसी तरह बच्ची वहां से भागकर निकली और पास के दूसरे गांव पहुंच गई.वहां उसने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिससे पुलिस को सूचना दी गई और मामला सामने आया.
पुलिस ने मौके से आरोपी की चप्पल और चश्मा सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं. आरोपी आदतन अपराधी है. वह पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुका है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. थाने में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है- सुनील तिर्की , थाना प्रभारी, गुरूर थाना प्रभारी
पीड़िता तीसरी क्लास की छात्रा है. उसने साहस दिखाते हुए अपने साथ हुई इस हरकत की जानकारी लोगों को दी, तभी जाकर इस वारदात का खुलासा हुआ. घटना को लेकर पुलिस सक्रिय है आरोपी को गिरफ्तार कर सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है, पूरी कार्रवाई की जाएगी.