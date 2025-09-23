ETV Bharat / state

बालोद में दुर्गा पूजा दिखाने के बहाने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार

बालोद में एक मासूम बेटी से 55 साल के बुजुर्ग ने गंदा काम किया है.

Gurur police station of Balod
बालोद का गुरुर थाना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: छत्तीसगढ़ में बेटियां सेफ नहीं है. बालोद जिले के गुंडरदेही में एक 9 साल की मासूम लड़की से दुष्कर्म की घटना हुई है. 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बच्ची को दुर्गा पूजा दिखाने का लालच दिया. उसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर जंगल में ले गया. यहां पर उसने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की. आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है.

बच्ची को मारने की भी हुई कोशिश: पूरी घटना गुरुर थाना इलाके की है. यहां एक गांव में बच्ची खेल रही थी. 22 सितंबर की शाम को आरोपी की नजर बच्ची पर पड़ी. उसने उसे दुर्गा पूजा दिखाने का लालच दिया. उसके बाद उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर जंगल में ले गया. यहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने बच्ची का गला दबाने की कोशिश कर उसे मारने का प्रयास किया. किसी तरह बच्ची वहां से भागकर निकली और पास के दूसरे गांव पहुंच गई.वहां उसने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिससे पुलिस को सूचना दी गई और मामला सामने आया.

Balod Incident Site
जंगल में किया दुष्कर्म (ETV BHARAT)

पुलिस ने मौके से आरोपी की चप्पल और चश्मा सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं. आरोपी आदतन अपराधी है. वह पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुका है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. थाने में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है- सुनील तिर्की , थाना प्रभारी, गुरूर थाना प्रभारी

पीड़िता तीसरी क्लास की छात्रा है. उसने साहस दिखाते हुए अपने साथ हुई इस हरकत की जानकारी लोगों को दी, तभी जाकर इस वारदात का खुलासा हुआ. घटना को लेकर पुलिस सक्रिय है आरोपी को गिरफ्तार कर सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है, पूरी कार्रवाई की जाएगी.

बलौदा बाजार में भतीजे ने फूंका चाचा का घर, गिरफ्त में आरोपी

जांजगीर चांपा में जादू टोना का शक, भाई ने की भाई की हत्या

कोरबा में क्राइम: पत्नी के मर्डर केस में जमानत पर छूटे युवक की पड़ोसी दंपति ने की पीट पीटकर हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

ABUSE OF BABY GIRL IN BALODGURUR POLICE STATIONबालोद में अपराध बढ़ागुंडरदेही पुलिस स्टेशनBALOD CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.