बालोद: आज के दौर में वक्त के साथ रिश्ते बदल रहे हैं. ऐसी ही एक घटना बालोद में हुई है. यह घटना ओहदे पर पहुंचने के बाद बदलते रिश्तों की पूरी कहानी बयां करती है. दरअसल यहां पर एक महिला आरक्षक ने अपने बॉयफ्रेंड के डिप्टी कलेक्टर बनने तक उसका सारा खर्च उठाया. खुद को उसे समर्पित भी कर दिया. उसके बाद जैसे ही उसका प्रेमी डिप्टी कलेक्टर बना उसने अपनी प्रेमिका से मुंह मोड़ लिया.अब पीड़िता ने पूरी घटना की शिकायत डौंडी थाने में की है.

आठ साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप: पीड़िता ने डौंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उसने बताया है कि आरोपी प्रेमी ने उसके साथ लगभग आठ साल तक शारीरिक संबंध बनाया. इस दौरान तीन बार गर्भपात भी कराया. उससे लाखों रुपए की ठगी करने के बाद छोड़ दिया. महिला आरक्षक ने यह पूरा आरोप अपने डिप्टी कलेक्टर प्रेमी पर लगाया है. महिला आरक्षक का कहना है कि आरोपी अब उससे शादी से इंकार कर रहा है.

बालोद में प्यार में धोखा (ETV BHARAT)

साल 2017 में दोस्ती, फिर प्यार में बदला रिश्ता: पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि साल 2017 में वह आरोपी के साथ स्टडी करती थी. दोनों की पढ़ाई लिखाई साथ में हुई थी. जिस वजह से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने. जब युवती गर्भवती हुई तो उसका अबॉर्शन भी आरोपी ने कराया. उसके बाद महिला का सिलेक्शन छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में आरक्षक के पद पर हो गया. युवती को नौकरी लगी तो उसने अपने प्रेमी को सीजीपीएससी की तैयारी करने में मदद की. उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया. साल 2020 में युवती का प्रेमी डिप्टी कलेक्टर बन गया. उसके बाद भी उसने शादी करने से मना कर दिया. इस दौरान साल 2024 में फिर शारीरिक संबंध बना और आरोपी ने युवती का गर्भपात करा दिया.

शादी की बात को टालने का आरोप: पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि साल 2020 के बाद से वह लगातार शादी का दवाब बनाती रही. आरोपी शादी की बात को टालते रहा. पीड़िता को युवक ने अंडमान, वारंगल सहित कई जगह पर घुमाया और उसके साथ संबंध बनाए. मई 2025 में फिर से युवती तीसरी बार गर्भवती हुई तो बीजापुर बुलाकर तीसरी बार भी बड़ी बहन की शादी और घर बन जाने की बात कहकर आरोपी पीड़ित लड़की को टहलाता रहा.

मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. बार बार आरोपी शादी की बात को टाल रहा है. जिसके बाद मैने थक हारकर डौंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है- पीड़िता

पीड़ित महिला ने डौंडी थाने में केस दर्ज कराई है कि उसके प्रेमी ने उसको शादी का झांसा दिया. कई बार गर्भपात कराया. अब शादी से इंकार कर रहा है. पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच की जा रही है- योगेश कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक बालोद

पीड़िता ने पैसे ठगने का भी लगाया आरोप: पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने आरोपी ब्वॉय फ्रेंड पर पैसे ठगने का आरोप लगाया. पीड़िता ने कहा कि ब्वॉयफ्रेंड के लिए उसने तीन लाख रुपये का लोन लिया. उसे पैसे भी दिए. इसके साथ ही उसने कार लोन लेकर उसे कार दिलाया. इतना सब करने के बाद भी उसका प्रेमी पलट गया.