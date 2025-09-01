ETV Bharat / state

बालोद में भाजयुमो ने किया पुतला दहन, कहा- अभद्र बातों के चलते ही कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही - BALOD BJYM PROTEST

PM मोदी की माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है.

बालोद में भाजयुमो ने किया पुतला दहन
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 8:21 PM IST

बालोद: जिले में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया. यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी के खिलाफ हाल में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में हुआ. भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर राहुल गांधी के पुतले को जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. इससे पहले पुतला लेकर कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च भी निकाला.

घटना से आहत भाजपाई: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने बताया कि बिहार में राहुल गांधी की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए जिस तरह की टिप्पणी की गई, वह अत्यंत आपत्तिजनक और असहनीय है. वरिष्ठ भाजपा नेता यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि मंच से इस तरह की बातें करना न केवल भारतीय संस्कृति और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश भी जाता है.

बालोद में भाजयुमो ने किया पुतला दहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया विरोध: भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सर्वोच्च पद पर हैं और उनकी मां के लिए अपमानजनक टिप्पणी करना पूरे देश की जनता का अपमान है. भाजयुमो के जिलाध्यक्ष आदित्य दुबे कहा कि, राहुल गांधी ने इस टिप्पणी का विरोध नहीं किया और न ही मंच से बोलने वालों को रोका, जिससे यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी अमर्यादित राजनीति का समर्थन कर रही है.

'कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही': भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से यह पुतला दहन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखा गया. युवा मोर्चा के नेता संजय साहू ने बताया कि शायद यही कारण है कि भारत जैसे देश में कांग्रेस आज अपने अंतिम सांसें ले रही है. जो देश के अन्य नेताओं का सम्मान न कर सके उस पार्टी से देश की जनता को भी क्या उम्मीद होगी.

क्या है मामला?: बता दें कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से किसी नेता ने PM की माता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. नेता का नाम मो. नौशाद बताया जा रहा है. जिसने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए बिठौली चौक पर भव्य मंच बनाया था.

बालोद में प्रदर्शन में युवा मोर्चा पदाधिकारी एकांत पवार, आशीष साहू, राहुल साहू, राजेंद्र साहू, रौनक कत्याल, श्रीकांत वर्मा, देवेंद्र साहू, धनंजय साहू, प्रवीण सारदा, अनूप देशमुख सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

