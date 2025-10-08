ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बालोद में हंगामा, आदिवासी समाज ने किया बालक दास का विरोध, जमीन कब्जे का आरोप

बाबा बालक दास के बुलावे पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे लेकिन इसी बीच आदिवासी समाज ने आयोजन स्थल के रास्ते पर बैठकर प्रदर्शन किया.

BALOD ADIWASI SAMAJ PROTEST
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बालोद में हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: मुख्यमंत्री के बालोद जिले के दौरे के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई. बाबा बालक दास के बुलावे पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था. इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने बाबा बालक दास पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया. सैकड़ों लोग CM के आयोजन स्थल से करीब 5 किलोमीटर पहले सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे.

समाज का क्या कहना है: आदिवासी समाज का कहना है कि उनका विरोध मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि बाबा बालक दास से है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाबा बालक दास के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है. साथ ही उन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जा कर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है.

आदिवासी समाज ने किया बालक दास का विरोध, जमीन कब्जे का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पुराना मामला: गोंडवाना समाज के जिलाध्यक्ष प्रेमलाल कुंजाम ने कहा कि बाबा बालक दास द्वारा उस क्षेत्र में जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है. करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से अवैध निर्माण कार्य भी किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि बाबा बालक दास को वहां से हटाया जाए क्योंकि वह स्थान आदिवासी समाज का देव स्थल है. यह विवाद वर्ष 2017 से जारी है और कई बार शासन-प्रशासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया जा चुका है.

हमें हमारा देव स्थल वापस मिले. जिस स्थान को बाबा बालक दास ने अपने नाम से मंदिर स्थल घोषित किया है, वह आदिवासी समाज का पारंपरिक देव स्थल है. दशकों से यहां पूजा-अर्चना की जाती रही है, लेकिन अब नाम बदलकर निजी उपयोग किया जा रहा है.- सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष तुकाराम कोर्राम

BALOD ADIWASI SAMAJ PROTEST
आदिवासी समाज ने किया बालक दास का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सतर्क रही प्रशासन: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की थी. हालांकि, आदिवासी समाज के धरने के बाद प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की कोशिश की. प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री के काफिले को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा.

समाज ने सरकार से मांग की है कि इस विवाद को जल्द सुलझाया जाए और देव स्थल वापस आदिवासियों को सौंपा जाए ताकि वहां की शांतिप्रिय परंपरा और जल-जंगल-जमीन की रक्षा हो सके.

बालोद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए सीएम साय, बालक दास बोले- पिछली सरकार को लगा संतों का श्राप - Balod Guru Purnima festival
Baba Balak Das accused Balod administration: बाबा बालकदास का बालोद प्रशासन पर आरोप, कहा "पुलिस बल लगाकर जामडी पाटेश्वर बाबा के दर्शन से रोका"
बालोद में महाबंद: अमित बघेल ने कहा 'छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी शहीद गुंडाधुर की औलाद'

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLEGATION ON BALAK DASBALOD CM PROGRAMMEबालोद में हंगामाआदिवासी समाज प्रदर्शनBALOD ADIWASI SAMAJ PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाई जाती है कुएं में छलांग, सदियों पुरानी मान्यता आज भी कायम

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.