डांसर के साथ बब्बन सिंह का अश्लील वीडियो; BJP ने किया पार्टी से निष्कासित, भाजपा नेता ने केतकी सिंह पर लगाए साजिश रचने के आरोप - ACTION ON BABBAN SINGH

बब्बन सिंह को पार्टी ने निष्कासित किया. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 7:15 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:03 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: बलिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता और रसड़ा चीनी मिल के उप सभापति बब्बन सिंह रघुवंशी को अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर उनका एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है. बब्बन सिंह ने इस वीडियो को फर्जी करार देते हुए बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह और उनके पति पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं और उन्हें बीजेपी से टिकट दिलाने की क्षमता रखते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ यह साजिश रची गई. दूसरी ओर, बीजेपी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने पत्र जारी करके उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है. भाजपा ने जारी किया निष्कासन आदेश. (ETV BHARAT) वायरल वीडियो में बब्बन सिंह को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है. यह वीडियो कथित तौर पर बिहार में एक शादी समारोह के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है. वहीं बब्बन सिंह ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया. उन्होंने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और इसे विधायक केतकी सिंह और उनके पति ने मेरे खिलाफ बदनाम करने के लिए फैलाया है. मैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का रिश्तेदार हूं और वे टिकट दिलाने की स्थिति में हैं, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है. बब्बन सिंह ने इस मामले में बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मिलकर शिकायत दर्ज करने की बात कही है. भाजपा नेता बब्बन सिंह ने दी सफाई. (Video Credit; ETV Bharat) बब्बन सिंह ने केतकी सिंह पर साजिश रचने का लगाया है आरोप. (ETV BHARAT) बब्बन ने यह भी दावा किया कि यह विवाद जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर उत्पन्न हुआ, जिसमें उनके और केतकी सिंह के बीच तनाव था. बब्बन सिंह बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता के चलते वह चर्चा में रहते हैं. दूसरी ओर, बीजेपी ने गुरुवार शाम को पत्र जारी करके बबन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया. पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने इस संबंध में पत्र जारी किया. बता दें कि बब्बन का यह वीडियो लगभग 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो बिहार में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान महिला डांसर के साथ का है. यह भी पढ़ें: UP विधानसभा में पान मसाला खाने-थूकने पर सख्त प्रतिबंध, नहीं सुधरे तो सदन में बताया जाएगा नाम, सुरक्षा गार्ड्स को मिला कार्रवाई का अधिकार

Last Updated : May 15, 2025 at 8:03 PM IST