बलिदानी राजा गुरु बालकदास: सीएम साय और रमन सिंह ने देखी छत्तीसगढ़ी फिल्म, किया टैक्स फ्री
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 12:50 AM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के अंबुजा मॉल स्थित सिनेमाघर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी फिल्म 'बलिदानी राजा गुरु बालकदास' देखी. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाडा, विधायक रोहित साहू, धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब समेत सतनामी समाज के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
फिल्म देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साहस और शौर्य की अनुपम गाथा है. गुरु बालकदास ने अंग्रेजों और पिंडारियों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को संगठित कर संघर्ष किया. उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
बलिदानी राजा गुरु बालकदास टैक्स फ्री: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फिल्म “बलिदानी राजा गुरु बालकदास” को पूरे छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रेरणादायी गाथा से जुड़ सकें. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वीर शहीदों और संत-महात्माओं की धरती है और हमें अपने इतिहास को जानना व समझना चाहिए.
छत्तीसगढ़ी सिनेमा कलाकारों की सीएम ने की तारीफ: साय ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के कलाकारों और निर्देशकों की मेहनत और लगन से आज क्षेत्रीय सिनेमा दर्शकों के दिलों को छू रहा है.
सीएम साय ने बताया कि राज्य सरकार फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में काम कर रही है, जिससे कलाकारों को बेहतर अधोसंरचना, राष्ट्रीय मंच और नए अवसर मिलेंगे. इससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भी सशक्त होगी.