आगरा में मकान का छज्जा गिरा; मलबे में दबे परिवार के चार सदस्य, बच्चे की हालत नाजुक

एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि राहत-बचाव कार्य के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आगरा में मकान का छज्जा गिरा
आगरा में मकान का छज्जा गिरा (Photo credit: ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 11:09 PM IST

आगरा : ताजनगरी के शाहगंज थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा में बुधवार देर शाम एक मकान का छज्जा गिर गया. छज्जा के मलबे में एक ही परिवार के चार सदस्य दब गए. जिसमें दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. एक बच्चे की हालत गंभीर है. हादसे के बाद आस-पास चीख पुकार मच गई.

आस-पास के लोगों ने मलबे में दबी महिला और बच्चों को बाहर निकाला. तत्काल उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना पर शाहगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. एसीपी लोहामंडी मंयक तिवारी ने बताया कि हादसे की वजह पड़ोसी के मकान में काम होना बताया जा रहा है. हादसे की वजह जानने की जांच की जा रही है. इस हादसे में घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, शाहगंज थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा में हादसा हुआ है. एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि मकान के छज्जे के नीचे आफताब, उसकी पत्नी फरीन के साथ ही चार वर्षीय बेटा रफत और दो वर्षीय बेटी अतिफा बैठी थी, तभी मकान का छज्जा गिर गया. हादसे में चारों मलबे में दब गए. चीख पुकार मचने पर स्थानीय लोग जमा हो गए. मलबे से तत्काल दबे परिवार को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पास के मकान में काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मकान में भी दरार आ गई थी. जिसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.


गुडडू ने पुलिस को बताया कि मेरे मकान का छज्जा गिरा है. पड़ोसी के मकान में निर्माण कार्य चल रहा है. जिसकी वजह से मेरे मकान में दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर शिकायत की तो कहासुनी भी हो चुकी है. मगर, पड़ोसी अपने मकान में ड्रिलिंग का काम बंद नहीं कर रहे हैं. आज भी उससे कहा था कि ड्रिलिंग ना करें. मकान की दीवारों में छेद हो गए हैं, जिसकी वजह से छज्जा अचानक गिर गया. मलबे में आफताब, उसकी पत्नी फरीन, बेटा रफत और बेटी दब गए. सभी घायल हुए हैं. रफत की हालत गंभीर है.



एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि राहत-बचाव कार्य के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. छज्जा किस वजह से गिरा इसकी जांच की जा रही है. हादसा पड़ोसी के मकान में निर्माण कार्य या ड्रिलिंग से हुआ. इसकी जांच कराई जाएगी. इस हादसे में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है.

