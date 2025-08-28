बालाघाट: वारासिवनी तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां ऑनलाइन गेम के झांसे में आकर युवक ने अपने ही घर को निशाना बना डाला और चोरी की. घर से जेवरात और नकदी चुराकर करीब 8 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में गवां दिया. पुलिस ने परिजन की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
ऑनलाइन गेम में हारा 8 लाख
दरअसल, बीते सोमवार (25 अगस्त) को ग्राम कायदी निवासी गजेंद्र दमाहे ने वारासिवनी तहसील में शिकायत किया कि उनका भतीजा सिद्धांत दमाहे घर से जेवर और नगदी रकम चोरी कर ले गया है. पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि सिद्धांत ने चोरी किए गए जेवरों को गिरवी रखा और उससे मिली नकदी को ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगाकर पूरी रकम गंवा दी.
घर से चुराए नकद और जेवरात
वारासिवनी तहसील के एसआई सुरेंद्र उइके ने बताया कि "कायदी पंचायत निवासी गजेन्द्र द्वारा पुलिस थाने में लिखित शिकायत की गई थी कि उनके परिवार के युवक सिद्धांत दमाहे ने घर से जेवर और नकदी चोरी कर लिया है. चोरी किए गए सभी जेवरों को गिरवी रख दिया है.
परिजन की शिकायत के बाद खुलासा
शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि उसके द्वारा चोरी किए गए जेवर और नकदी को ऑनलाइन गेम में लगाया गया था. जिसमें वह पूरी रकम गवां बैठा है. आरोपी युवक के पिता 5 भाई हैं. सभी का घर एक दूसरे से करीब है.
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
जानकारी के अनुसार, बीते 7 अगस्त को परिवार के सभी लोग पंजाब के व्यास में सत्संग में गए हुए थे. जब 25 अगस्त को वापस लौटे तो उन्हें अपनी अलमारियों में जेवरात और नगदी रकम गायब मिली. जिसके बाद घर में ही पूछताछ शुरू हुई तो सिद्धांत ने जेवर और नगदी चोरी कर ऑनलाइन गेम में हार जाने की बात स्वीकार की.
साथ ही गिरवी रखे हुए जेवरों की रसीद भी सिद्धांत के कमरे से बरामद हुई. इस घटना के बाद से परिजन हैरान हैं कि एक 20 वर्षीय युवक को ऑनलाइन गेम की लत कैसे और कब लग गई.