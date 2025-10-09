जल, जंगल, जमीन के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी, 5 जिलों के हजारों लोगों का बालाघाट में डेरा
बालाघाट में 2 दिवसीय आंदोलन को लेकर आदिवासियों ने जमाया डेरा, जमीन से बेदखल करने का लगाया आरोप, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 8:50 PM IST
बालाघाट: जल, जंगल, जमीन और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर अंबेडकर चौक में 2 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है. प्रदर्शन के पहले दिन 5 जिलों बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और जबलपुर से हजारों की संख्या में आए आदिवासियों ने बालाघाट में डेरा जमा दिया है. बैहर और बिरसा विकासखंड के आदिवासी 55 वन खंडों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का विरोध कर रहे हैं. लोगों ने बताया कि इससे 40 गांव प्रभावित होंगे, जो आदिवासियों और वनों के बीच परस्पर सामंजस्य पर हमला है.
जनसुनवाई में लोगों ने रखे अपने विचार
जनसुनवाई से पहले शहर में आक्रोश रैली निकाली गई. रैली में आदिवासियों ने पारंपरिक ढोल बजाकर, आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी. हाथों में मांगो की तख्ती लेकर कई मुद्दों पर नारेबाजी की. शहर का भ्रमण करते हुए रैली अंबेडकर चौक पहुंची, जहां विशाल जनसुनवाई का आयोजन हुआ. जनसुनवाई में पहुंचे आदिवासियों ने लघु उद्योग, गौण खनिज संपदा, जल, जंगल जमीन आदि विषयों पर अपने विचार रखे. साथ ही वन महकमे पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया. कार्यक्रम में पदाधिकारियो ने भी अपनी ओर से क्षेत्र की समस्याएं रखीं.
आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का आरोप
बालाघाट में 'जन संघर्ष मोर्चा' के बैनर तले रैली निकाली गई. जिसमें आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नियम कायदे और नीति बनाकर परेशान करने का मुद्दा उठाया. आदिवासी नेता मंशाराम मड़ावी ने बैहर क्षेत्र के 55 वन खंडों के अतंर्गत रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहे आदिवासियों को जमीनों का कब्जा देने के बजाय, उन्हें जमीन से बेदखल करने का प्रशासन पर आरोप लगाया.
समस्या निराकरण करने का मिला आश्वासन
जनसुनवाई के दौरान आदिवासी ग्रामीणों ने प्राकृतिक संपदा को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने, श्रमिकों का शोषण करने, आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाने, घर व खेती के पट्टे जारी न करने सहित अपनी विभिन्न परेशानियों को मंच के माध्यम से पदाधिकारियों के सामने रखा. जिस पर उपस्थित पदाधिकारियों ने इन सभी मुद्दों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और प्रशासनिक अधिकारियों को जनसुनवाई में बुलाकर समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही.
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
आदिवासियों ने अपने कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें बताया गया कि परसवाड़ा विकासखंड के लौगुर जंगल में 250 हेक्टेयर वन भूमि खनन के लिए आवंटित की जा रही है. जिसे निरस्त करने की मांग की गई है. कान्हा नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र के 6 गांव मुक्की, पटवा, छतरपुर, कदला, धनियाझोर, जंगलीखेड़ा को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्रवाई को वन विभाग ने रोक दिया है. जिस पर हस्तक्षेप कर इसका क्रियान्वयन करने की मांग की है.