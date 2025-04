ETV Bharat / state

बालाघाट में थूक चोर का कहर, थूकने के बहाने हड़पता है सोने की अंगूठियां - BALAGHAT GOLDEN RING STOLEN

सोने की 8 अंगूठी लेकर फरार हुआ शख्स ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:57 AM IST 3 Min Read

बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां ग्राहक बनकर आया एक अज्ञात शख्त ज्वेलरी शॉप से सोने की 8 अंगूठियां लेकर फरार हो गया. वह उंगलियों में अंगूठी पहनकर चेक कर रहा था और इसी दौरान वह थूकने (पीकदान) के बहाने से दुकान से बाहर निकला और मौका पाकर फरार हो गया. घटना के वक्त दुकान में कोई और ग्राहक नहीं था. पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है. ज्वेलरी शॉप के संचालक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है. ग्राहक बनकर आया था आरोपी शख्स मामला जिला मुख्यालय स्थित सरस्वती नगर का है. दुकानदार ज्वाला सिंह राहंगडाले के अनुसार "उनकी ज्वेलरी शॉप में एक युवक आया और उसने सोने अंगूठियां और ब्रेसलेट दिखाने को कहा. उसने 8-10 अंगूठियां खरीदने की बात कही. उस समय इतनी अंगूठियां नहीं होने पर अंगूठियां अरेंज करने की बात कहकर युवक को शाम तक आने को कहा. इसके बाद वह अज्ञात शख्स दुकान से चला गया. शाम को अंगूठी की व्यवस्था हो जाने के बाद संबंधित शख्स को फोन करके दुकान पर बुलाया. युवक आया वह अंगूठियां देखने और मोल भाव करने लगा."

ग्राहक बनकर आया था आरोपी शख्स (ETV Bharat) थूकने के बहाने बाहर गया और फरार हो गया ज्वेलर्स ज्वाला सिंह ने बताया कि "वह आठों अंगूठियां अपनी उंगलियों में पहन कर देखने लगा. उसने पीने के लिए पानी मंगाया और चाय भी बुलाई. युवक ने पानी पिया और अपनी योजनानुसार थूकने के लिए 2 बार दुकान से बाहर भी गया. इस दौरान वह अंगूठी पहन रखा था. इसी बीच मेरे घर से फोन आ गया और मैं बात करने लगा. इसी दौरान वह फिर से थूकने के बहाने बाहर की तरफ गया, लेकिन इस बार उसने मौका पाकर दौड़ लगा दी. मेरी नजर एकाएक उसपर पड़ी तो मैं भी उसके पीछे दौड़ा लेकिन बाइक लेकर इंतजार कर रहे एक शख्स के साथ वह फरार हो गया. उसका पीछा किया लेकिन तब तक वह पहुंच से दूर निकल गया था." नहीं देखा होगा ऐसा ईमानदार और सभ्य चोर, कहानी सुनकर लोग हो रहे भावुक

रीवा का पेंटर चोर, पहले घर करता है पेंट फिर लगाता है लाखों का चूना अंगूठियों की कीमत करीब पौने 4 लाख थी दुकानदार ने शोर भी मचाया और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो गई थी. यह घटना करीब शाम 7 बजे की है. उस समय दुकान में कोई और ग्राहक मौजूद नहीं था. ज्वाला सिंह ने बताया कि "आठों अंगूठियां करीब 37 ग्राम की थी, जिसकी कीमत पौने 4 लाख रुपए है." पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है. पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इस अजीबोगरीब चोरी की घटना के बाद शहर के दुकानदार सतर्क हो गए हैं.

Last Updated : April 15, 2025 at 10:57 AM IST