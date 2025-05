ETV Bharat / state

बालाघाट के जंगलों में तेंदू पत्तों का कलेक्शन ( ETV Bharat )

Published : May 18, 2025 at 6:06 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 6:14 PM IST

बालाघाट: वैसे तो बालाघाट समूचे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों के लिए जाना जाता है. यहां पर बेशकीमती सागौन, साल सहित अन्य प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहीं औषधीय गुणों से भरपूर पेड़-पौधे भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं. इन्ही में से एक ऐसा पेड़ है जो आदिवासियों के लिए स्वाद और शक्ति के साथ आमदनी का जरिया भी है. इस पेड़ के फल के साथ पत्तों की भी भारी डिमांड है. इसके पत्तों को इकठ्ठा करने से यह किफायती दामों पर बिकते हैं. तेंदू के पेड़ से मिलते हैं फल और पत्ते बालाघाट में पाए जाने वाले एक ऐसे पेड़ की बात करेंगे जो न केवल अपने फलों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पत्तों से भी भारी आमदनी होती है. जी हां, हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं उसका नाम है तेंदू. एक तरफ जहां तेंदू के पेड़ से स्वादिष्ट और पौष्टिक फल मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पत्ते ग्रामीण अंचलों में लोगों के लिए आजीविका का साधन होते हैं. गर्मियों के दौरान ही तेंदूपत्ता इकठ्ठे करने का काम किया जाता है. तेंदू पत्ता कलेक्शन में वन विभाग का रहता है पूरा सहयोग (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश का ये जादुई फल खाकर शरीर हो जाता है फौलादी, महंगे ड्राई फ्रूट भी फेल आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है तेंदू फल पका हुआ तेंदू बहुत ही स्वादिष्ट और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है. आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग इसका सेवन अधिक करते हैं. क्योंकि यह उनके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से किसी वरदान से कम नहीं है. इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है. आदिवासियों के लिए यह स्वास्थ्य का खजाना है. यह एक प्रकार से ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह शरीर के लिए शक्ति वर्धक है, जो कि पाचन तंत्र, हड्डियों और आंखों के लिए लाभदायक होता है. इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने में सहायक होता है.

