बालाघाट के शिक्षक ने बदली स्कूल की तस्वीर, मिला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान

बालाघाट: शिक्षक दिवस के अवसर पर 05 सितम्‍बर को राजधानी भोपाल में भव्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस समारोह में प्रदेश भर से चयनित 14 उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. इसमें बालाघाट के मॉडल स्‍कूल बिरसा के उच्च माध्यमिक शिक्षक सौरभ कुमार शर्मा भी शामिल हैं. यह बालाघाट जिले के लिए गर्व, उपलब्‍ध‍ि और सौभाग्‍य की बात है कि यहां के शिक्षक को राज्‍य स्‍तरीय कार्यक्रम में सम्‍मानित किया जाएगा.

शिक्षक दिवस पर मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार

जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्‍याय ने बताया कि "शिक्षक दिवस पर 05 सितम्‍बर को भोपाल में आयोजित होने वाले राज्‍य स्‍तरीय समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्राथमिक एवं माध्यमिक श्रेणी के 08 शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के 06 शिक्षक शामिल हैं. पुरस्कृत शिक्षकों को समारोह में 25 हजार रुपये की सम्मान निधि, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा. बालाघाट जिले से इस वर्ष शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा के उच्च माध्यमिक शिक्षक सौरभ कुमार शर्मा का चयन राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है. उनका चयन उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षकों में हुआ है.

शिक्षक ने बदली स्कूल की तस्वीर

बता दें कि सौरभ कुमार शर्मा ने अपने शैक्षणिक जीवन में विद्यार्थियों की प्रगति और विद्यालय के विकास के लिए सतत प्रयास किए हैं. उनके मार्गदर्शन में स्कूल के छात्र-छात्राओं ने न केवल बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं बल्कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी सफलता हासिल की है.

स्टूडेंट्स की प्रगति के लिए किए नवाचार

शिक्षा में तकनीकी साधनों का उपयोग, विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनाना उनके कार्यों की प्रमुख विशेषता रही है. सौरभ कुमार शर्मा के चयन की खबर मिलते ही शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों में हर्ष का वातावरण है. सभी ने इसे पूरे जिले और विशेषकर मॉडल स्कूल बिरसा के लिए गर्व और बड़ी उपलब्धि बताया है.

'नई ऊर्जा के साथ मिलेगी कार्य करने की प्रेरणा'

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान शिक्षक सौरभ कुमार शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि "यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे भोपाल में महामहिम के हाथों सम्मानित किया जाएगा. निश्चित तौर पर इस सम्मान को पाकर न केवल मुझे संबल मिलेगा बल्कि नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी."