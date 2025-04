ETV Bharat / state

नारियल जैसे दिखने वाले पेड़ से निकलते हैं फल, शौक के साथ भरता है जेब - BALAGHAT TEACHER GROWS BETEL NUT

नारियल जैसे दिखने वाले पौधे के बारे में जानिए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 16, 2025 at 8:32 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 10:43 AM IST

बालाघाट (अशोक गिरी): यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस पौधे से कोई बेहतर नहीं. ना तो ये पौधा ज्यादा जगह घेरता है और ना ही इसे लगाने में ज्यादा खर्च है. आपके दैनिक उपयोग में भी इसके फल उपयोग आते हैं. इस पौधे से निकलने वाले फल आसानी से खराब नहीं होते और आपके मुंह का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं साथ ही पूजा पाठ में भी इनका इस्तेमाल होता है. बागवानी की सुंदरता भी बढ़ाता है और इसके फल उंचे दामों पर बिकते हैं. यदि आप चाहें तो इसे लगाकर मोटी कमाई भी कर सकते हैं. गार्डनिंग के शौकीन हैं तो एक बार जरूर लगाएं ये पौधा ये पौधा कोई आम नहीं बल्कि खास है. थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और यदि पनप गया तो समझो आपकी झोली खाली नहीं रहने देगा. दैनिक उपयोग के साथ आमदनी का बड़ा जरिया बन सकता है. इस पौधे से निकलने वाले फल सालों खराब नहीं होते. बेहतर क्वालिटी के साथ साथ शुद्धता की पूरी गारण्टी. खुद भी लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं. आपकी बागवानी का शौक भी पूरा कर देगा और गार्डन की सुदरंता में चार चांद लगा देगा. शिक्षक की बगिया में सुपारी का पेड़ (ETV Bharat)

जानिए पौधे का नाम और इसकी खासियत आपको यदि बागवानी करना पंसद है तो इस पौधे को भी शामिल करिए. हम बात कर रहे हैं सुपारी यानि बीटल नट (Betel Nut) के पौधे की. घर के आंगन में यदि इसे लगा दिया तो इसका खुद तो उपयोग करेंगे ही, मेहमानों के स्वागत में भी इसका उपयोग होता है. खाना खाने के बाद पान के शौकीनों की पहली पंसद है सुपारी. पूजा पाठ और कई शुभ काम भी इसके बगैर अधूरे हैं. ऊंचे दामों पर बिकते हैं ये फल (ETV Bharat) क्या खासियत है सुपारी के पौधे की यह पौधा धीरे-धीरे पनपता है. सुपारी के पौधे के लिए गर्म और आद्र जलवायु की जरूरत होती है. इसका वैज्ञानिक नाम एरेका कैटेचु (Arecha Catechu) है. इसके पौधे के लिए सूखी, रेतीली और दोमट मिट्टी चाहिए होती है. यह पौधा बड़ा होता है तो तकरीबन 7 साल के बाद फल देने लगता है. कई लोग बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं. वैसे तो सुपारी की खेती के लिए कर्नाटक, केरल और असम प्रसिद्ध हैं. जहां की जलवायु उपयुक्त होने के कारण यहां सबसे अधिक सुपारी का उत्पादन किया जाता है. वैसे इसके पेड़ नारियल के पेड़ों की तरह लंबे तो होते हैं लेकिन इनकी मोटाई नारियल के पेड़ों की अपेक्षा कम होती है. इसलिए इसे आप बागवानी में शौकिया तौर पर भी लगा सकते हैं. सुपारी का पेड़ (ETV Bharat) बालाघाट के शिक्षक ने उगाई सुपारी बालाघाट के शिक्षक संजर राहंगडाले ने अपने बगीचे में सुपारी के पौधे लगाए हैं और 7 साल के इंतजार के बाद अब यह पेड़ फलों से लद चुका है. सुपारी के पौधों में फल आने से ये साबित हो गया है कि यह फसल अब बालाघाट में भी संभव है. वैसे तो शिक्षक संजय राहंगडाले बागवानी को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने घर के बगीचे में कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर पौधों का भी रोपण किया है. उन्होंने आज से 7 साल पहले सुपारी के पौधे को लगाकर यह आजमाया था कि क्या बालाघाट में भी सुपारी की खेती संभव है. एक पौधे में 700 से 800 फल शिक्षक संजय राहंगडाले बताते हैं कि "7 साल पहले यूं ही शौकिया तौर पर इसे लगाया था. पौधा सीधा बढ़ता है और ज्यादा जगह नहीं घेरता तो इसे लगाया अब यह पौधा पेड़ बन गया है और इसमें 700 से 800 फल लगे हुए हैं. शुरुआती दौर के कारण अपेक्षाकृत सुपारी का साइज कुछ छोटा है, लेकिन अगर इसकी समय पर देख-रेख के साथ पर्याप्त मात्रा में इसे खाद पानी प्रदाय किया जाए तो यह उसी तरह फल देगा जो सुपारी बाजारों में उपलब्ध होती है." बालाघाट में सुपारी की खेती (ETV Bharat) 'जलवायु उपयुक्त है तो हो सकती है खेती' आज जब 7 वर्ष बाद जब फल आए तो वाकई में उन्होंने यह संदेश देने का काम किया कि अगर यहां के किसान इसको अपनी खेती में शामिल करें तो सुपारी का यहां बढ़िया उत्पादन किया जा सकता है. शिक्षक संजय राहंगडाले का कहना है कि "इस पेड़ में 7 साल बाद फल आए हैं और इससे ये पक्का हो गया है कि यहां की जलवायु सुपारी की खेती के लिए अनुकूल है. किसान चाहें तो यहां सुपारी की खेती आसानी से हो सकती है. बाजार में सुपारी की कीमत अच्छी मिलती है और इससे भरपूर कमाई की जा सकती है." घर के पास लगाया यह पेड़ तो हो सकते हैं आप बीमार, 4 राज्य लगा चुके हैं रोक

कुबेर का खजाना है यह पेड़, समर सीजन में बालाघाट के आदिवासी बन रहे लखपति 'किसानों को करेंगे प्रेरित' फिलहाल शिक्षक संजय राहंगडाले ने तकरीबन 200 पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी बनाई है. अगर यह 200 सुपारी के पौधे तैयार हो जाते हैं, तब वे क्षेत्र के किसानों को निशुल्क सुपारी के पौधे उपलब्ध कराकर उन्हें भी इसकी खेती के लिए प्रेरित करेंगे. हालांकि उनका मानना है कि "कुछ ही पेड़ घर आंगन सहित अन्य जगहों पर लगा लिए जाएं तो अपने दैनिक उपयोग के लिए घर पर ही सुपारी उपलब्ध हो सकती है. जो न केवल बेहतर क्वालिटी की होगी बल्कि इसकी शुद्धता की भी गारंटी होगी. इसके अलावा इसे बड़े पैमाने पर लगाकर काफी मुनाफा भी कमाया जा सकता है क्योंकि सुपारी एक ऐसा फल है जो धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ पान मसाला के रूप में उपयोग में लिया जाता है."

Last Updated : April 16, 2025 at 10:43 AM IST