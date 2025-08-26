बालाघाट: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों की दशा दयनीय बनी हुई है. कई स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं. इन जर्जर भवनों की छतों से कहीं प्लास्टर गिर रहे हैं, तो कहीं बारिश के चलते छत से पानी टपक रहा है. जिस कारण कमरे की फर्श पर चारों तरफ पानी ही पानी फैला नजर आ रहा है. ऐसी मजबूरियों के बीच यहां के शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने की कवायद में लगे हुए हैं. वहीं बच्चे भी किसी तरह बमुश्किल स्कूलों में अध्ययन कर पा रहे हैं. बच्चों की किताब-कॉपी और कपड़े तक गीले हो जाते हैं. इसके अलावा जर्जर भवनों में उन्हें किसी अनहोनी का भी डर सताता रहता है.

जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूल

बहरहाल ये आलम बालाघाट जिले के अतिनक्सल प्रभावित लांजी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. यहां प्राइमरी स्कूल धर्मशाला के बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ते नजर आए. इस स्कूल की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसकी छत से प्लास्टर झड़ने लगा है. जिस कारण कोई अनहोनी न हो जाए इसी डर से अतिरिक्त कक्ष में पहली से पांचवी तक के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है. यहां भी बच्चों को पढ़ने के लिए परेशान होते देख जा सकता है.

क्सल प्रभावित क्षेत्र में स्कूलों के हालात खराब (ETV Bharat)

टपकती छत के नीचे पॉलीथिन का सहारा

अतिरिक्त कक्ष की छत भी बारिश के दौरान टपकती है. हालांकि बारिश से बचाव के लिए शिक्षकों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर छत के ऊपर पॉलीथिन डाल रखी है, लेकिन बावजूद इसके बारिश का पानी छत से टपकता रहता है. लिहाजा कमरे की फर्श पर चारों ओर पानी फैल जाता है. जहां न तो बच्चों की किताब कॉपी सुरक्षित रह पाती है और न ही उनके कपड़े.

स्कूल के कमरे की फर्श में पानी ही पानी (ETV Bharat)

कमरे की फर्श पर दिखा पानी ही पानी

ईटीवी भारत ने जब स्कूल का मुआयना किया तो उस दरमियान कक्षा पहली से पांचवी तक के बच्चे एक ही कोने में सिमटे हुए नजर आए, बाकी फर्श पर पानी ही पानी फैला नजर आया. इतना ही नहीं शिक्षकों की कुर्सियां भी पानी के चलते भीगी नजर आ रही थीं. स्कूल की एक शिक्षिका कुर्सी पर बैठी तो एक शिक्षक कमरे में चहलकदमी करते हुए छत को निहारते नजर आए. जैसे ही रिपोर्टर को देखा उन्होंने अपने विभाग की नाकामियों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि कुछ ज्यादा समस्या नहीं है, कभी कभी ज्यादा बारिश के दौरान थोड़ा पानी टपकता है.

बालाघाट में जर्जर भवन में चल रहे स्कूल (ETV Bharat)

टपकती छत के नीचे पढ़ाई कराना मुश्किल

शिक्षक राजेश मसकरे ने कहा, "उन्हें अधिकारियों ने बताया है कि उनका भवन प्रस्तावित है, जल्द ही बन जाएगा. इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि टपकती छत के नीचे अध्ययन करने में जितनी दिक्कत है, उतनी ही दिक्कत पढ़ाई करवाने में भी आ रही है." ये अलग बात है कि यहां के शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए जिम्मेदारों की अनदेखी पर पर्दा डालने का प्रयास किया.