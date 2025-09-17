ETV Bharat / state

नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में किया युवक का अपहरण! हॉक फोर्स के साथ पुलिस जंगलों में उतरी

नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में युवक का किया अपहरण ( ETV BHARAT )

मामले के अनुसार बालाघाट जिले के नक्सली बाहुल्य क्षेत्र लांजी थाना के चौरिया जंगल में दहियान का काम करने वाला युवक लापता है. युवक का नाम देवेंद्र यादव उर्फ धदू बताया जा रहा है. नक्सलियों ने पर्चे फेंककर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए वारदात को अंजाम दिया है. पर्चे में लिखा है "यह आदमी देवेन्द्र उर्फ धदू पुलिस का मुखबिर है. इसको पुलिस ने ही जंगल पर दहान के नाम से बैठाया था. ये युवक पीतकोना पुलिस चौकी वालों को दही-दूध पहुंचाता था."

बालाघाट : बालाघाट जिले में एक बार फिर नक्सली सक्रिय होते दिख रहे हैं. नक्सलियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया है. नक्सिलयों को शक था कि ये युवक पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है. अपहरण की घटना 16 सितम्बर की आधी रात में हुई. पुलिस ने भी स्वकार किया है कि युवक लापता है. कुछ पर्चे मिले हैं. वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि ये पर्चे नक्सलियों ने ही छोड़े हैं.

पुलिस ने माना युवक गायब, अपहरण की पुष्टि नहीं

पर्चे के माध्यम से देवेन्द्र यादव के अपहरण की मलाजखंड एरिया कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने जिम्मेदारी ली है. लांजी पुलिस द्वारा भी दहियान का काम करने वाला युवक देवेन्द्र यादव लापता होने की बात कही जा रही है. लेकिन पुलिस अभी अपहरण की पुष्टि नहीं कर रही. पुलिस का कहना है कि युवक के परिजनों ने गुम होने की शिकायत नहीं की है. पता चला है कि वह लापता हैं. पर्चे मिले हैं इनमें जो लिखा है, उसकी भी जांच करा रहें हैं.

नक्सलियों ने जंगल में छोड़े पर्चे (ETV BHARAT)

युवक के अपहरण के बाद ली जिम्मेदारी (ETV BHARAT)

हॉक फोर्स ने सर्चिंग अभियान तेज किया

पुलिस का ये भी मानना है कि देवेन्द्र के साथ नक्सलियों ने कोई अप्रिय घटना तो नहीं की, इस बारे में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है. इधर, देवेन्द्र के लापता होने और पर्चे मिलने के बाद जिला पुलिस बल व स्पेशल हॉक फोर्स ने अपने सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है. बता दें कि एक दिन पहले ही नक्सलियों ने पाथरी चौकी अंतर्गत आने वाले झाकों गांव के पास नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए थे. इसमें पुलिस द्वारा की जा रही विशेष दस्ता भर्ती का विरोध करने का जिक्र था. इस मामले में आईजी संजय कुमार का कहना है "युवक के लापता होने और नक्सली पर्चे मिलने की जानकारी मिली है."