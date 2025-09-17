ETV Bharat / state

नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में किया युवक का अपहरण! हॉक फोर्स के साथ पुलिस जंगलों में उतरी

बालाघाट जिले में नक्सलियों ने एक युवक का अपहरण कर जंगल में कुछ पर्चे छोड़े हैं. वहीं, हॉक फोर्स ने तलाशी अभियान तेज किया.

Naxalites Kidnapping youth
नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में युवक का किया अपहरण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट : बालाघाट जिले में एक बार फिर नक्सली सक्रिय होते दिख रहे हैं. नक्सलियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया है. नक्सिलयों को शक था कि ये युवक पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है. अपहरण की घटना 16 सितम्बर की आधी रात में हुई. पुलिस ने भी स्वकार किया है कि युवक लापता है. कुछ पर्चे मिले हैं. वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि ये पर्चे नक्सलियों ने ही छोड़े हैं.

नक्सलियों ने पर्चों में क्या लिखा

मामले के अनुसार बालाघाट जिले के नक्सली बाहुल्य क्षेत्र लांजी थाना के चौरिया जंगल में दहियान का काम करने वाला युवक लापता है. युवक का नाम देवेंद्र यादव उर्फ धदू बताया जा रहा है. नक्सलियों ने पर्चे फेंककर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए वारदात को अंजाम दिया है. पर्चे में लिखा है "यह आदमी देवेन्द्र उर्फ धदू पुलिस का मुखबिर है. इसको पुलिस ने ही जंगल पर दहान के नाम से बैठाया था. ये युवक पीतकोना पुलिस चौकी वालों को दही-दूध पहुंचाता था."

Naxalites Kidnapping youth
नक्सलियों द्वारा अपहृत युवक (ETV BHARAT)

पुलिस ने माना युवक गायब, अपहरण की पुष्टि नहीं

पर्चे के माध्यम से देवेन्द्र यादव के अपहरण की मलाजखंड एरिया कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने जिम्मेदारी ली है. लांजी पुलिस द्वारा भी दहियान का काम करने वाला युवक देवेन्द्र यादव लापता होने की बात कही जा रही है. लेकिन पुलिस अभी अपहरण की पुष्टि नहीं कर रही. पुलिस का कहना है कि युवक के परिजनों ने गुम होने की शिकायत नहीं की है. पता चला है कि वह लापता हैं. पर्चे मिले हैं इनमें जो लिखा है, उसकी भी जांच करा रहें हैं.

Naxalites Kidnapping youth
नक्सलियों ने जंगल में छोड़े पर्चे (ETV BHARAT)
Naxalites Kidnapping youth
युवक के अपहरण के बाद ली जिम्मेदारी (ETV BHARAT)

हॉक फोर्स ने सर्चिंग अभियान तेज किया

पुलिस का ये भी मानना है कि देवेन्द्र के साथ नक्सलियों ने कोई अप्रिय घटना तो नहीं की, इस बारे में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है. इधर, देवेन्द्र के लापता होने और पर्चे मिलने के बाद जिला पुलिस बल व स्पेशल हॉक फोर्स ने अपने सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है. बता दें कि एक दिन पहले ही नक्सलियों ने पाथरी चौकी अंतर्गत आने वाले झाकों गांव के पास नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए थे. इसमें पुलिस द्वारा की जा रही विशेष दस्ता भर्ती का विरोध करने का जिक्र था. इस मामले में आईजी संजय कुमार का कहना है "युवक के लापता होने और नक्सली पर्चे मिलने की जानकारी मिली है."

For All Latest Updates

TAGGED:

BALAGHAT NAXALITESNAXALITES SUSPICION INFORMERHAWK FORCE SEARCHING FORESTBALAGHAT NEWSNAXALITES KIDNAPPING YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

पुलिस और पार्टी की सख्ती से टूट गए भाजपा पार्षद, शिकायतकर्ता युवती से निकाह कर बोले आरोप निराधार

रीवा में खाद की दुकान पर ग्राहक बन पहुंची SDM, संचालक ने मैनेज करने को कहा तो भड़की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.