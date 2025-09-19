ETV Bharat / state

बालाघाट में 15 साल की शांति पर नक्सली साया, पुलिस भर्ती के विरोध में युवक की हत्या

बालाघाट में नक्सलियों ने फिर दर्ज कराई आमद, पुलिस में सहयोगी भर्ती का विरोध करते हुए युवक का अपहरण, उतारा मौत के घाट

Balaghat naxal terror
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
Published : September 19, 2025 at 1:15 PM IST

बालाघाट : 15 सालों के बाद बालाघाट में लाल आतंक एक बार फिर सर उठाते नजर आ रहा है. बुधवार को यहां नक्सलियों ने एक युवक को अगवा कर लिया था, जिसका गुरुवार को शव मिला. माना जा रहा है कि पुलिस मुखबीरी के शक में युवक का अपहरण कर उसकी हत्या की गई. इसके ठीक बाद आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने अपनी आमद दर्ज कराई है.

15 सालों से कई गतिविधि नहीं, अचानक आए नक्सली

बीते डेढ़ दषक से इस क्षेत्र में नक्सलियों की कोई गतिविधयां नहीं देखी गई थी, लेकिन गुरुवार को अचानक हुए घटनाक्रम से लोग परेशान हैं. नक्सलियों ने पुलिस द्वारा विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती अभियान का विरोध करते हुए इस घटना को अंजाम दिया और क्षेत्र में युवाओं का माइंड डायवर्ट करने की कोशिश की है. इस कृत्य से नक्सली सरकार की विकास और रोजगार संबंधी योजनाओं में अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं.

Balaghat naxalites lal salaam
नक्सलियों ने गांव मे लगाए पोस्टर (Etv Bharat)

पहले होती थी ग्रामीणों की निर्मम हत्या

बीते कई दशकों पहले यहां के परसवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों का भारी आतंक था, जहां पर न केवल कई बेगुनाह ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा गया बल्कि पुलिस कर्मियों को भी बेरहमी से मारा गया. लेकिन तकरीबन 15 वर्षों से इस क्षेत्र में लाल आतंक लगभग समाप्त हो गया था. ऐसा माना जाने लगा था बालाघाट के लांजी क्षेत्र व कान्हा क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट अब खत्म हो गया है. हालांकि, गुरुवार को घटी घटना से क्षेत्र में दहशत है और लोग फिर चिंता में हैं.

नक्सलियों ने पुलिस भर्ती को बताया मुखबिर भर्ती अभियान

परसवाड़ा थाने से महज पांच से सात किलोमीटर की दूरी पर अबकी बार बैनर पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने सनसनी फैला दी है. ग्राम चीनी से कुकड़ा मार्ग पर बेनर पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने पुलिस द्वारा की जा रही विशेष भर्ती का विरोध किया है. बैनर में लिखा गया कि जिले में पुलिस भर्ती के नाम पर मुखबिरों की भर्ती कराई जा रही है, जिसमें युवा पीढ़ी को मुखबिर बनाया जा रहा है.

Balaghat naxalites lal salaam
पोस्टर के साथ जारी किया पत्र (Etv Bharat)

माओवादी पार्टी के बैनर में सरकार पर भी निशाना

नक्सलियों द्वारा माओवादी पार्टी के बैनर तले यह भी लिखा गया है कि युवा पुलिस भर्ती का विरोध करें. नक्सलियों ने बैनर में सरकार पर भी हमला बोला है कि सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करती है. बैनर में चेतावनी दी गई है कि जो भी पुलिस का मुखबिर बनेगा उसकी जान की जिम्मेदारी स्वयं, शासन और बालाघाट पुलिस प्रशासन की होगी. वहीं अपहरण किए गए युवक के संबंध में नक्सलियों ने बैनर में लिखा, '' आईजी महोदय की आशंका दूर कर देते हैं कि चैरिया निवासी देवेन्द्र को एरिया कमेटी परसवाड़ा मलाजखण्ड ने अगुवा कर लिया है. अब देवेन्द्र हमारे खिलाफ नहीं जा सकता.''

एनकाउंटर अभियान के बाद थी शांति

बालाघाट जिले में बीते वर्षों में जिस तरह से पुलिस ने नक्सल उन्मूलन अभियान चलाकर एनकाउंटर किए उसके बाद से नक्सली गतिविधयों में भारी गिरावट देखने मिली थी, यहां तक की जिले के कई क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी लगभग समाप्त हो गई थी. ऐसा माना जा रहा था कि सरकार द्वारा जारी की गई समयावधि तक नक्सलवाद बालाघाट से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर लाल आतंक ने सिर उठाया है.

इस मामले को लेकर बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई पर उन्होंने फोन नहीं उठाया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर आईजी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं.

