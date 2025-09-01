बालाघाट: रामलला के मंदिर के साथ बालाघाट और मध्य प्रदेश का नाम भी इतिहास के पन्नों में जुड़ गया है. दरअसल, एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि अयोध्या में बने विश्व विख्यात राम मंदिर में बालाघाट का 32 टन तांबा लगा है. यहां के मलाजखंड ताम्र परियोजना का तांबा मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया गया है. यहां के 32 टन शुद्ध तांबे का उपयोग राम मंदिर निर्माण में पत्थरों की जुड़ाई के लिए किया गया है. इससे बालाघाट जिले का नाम इतिहास में राम मंदिर के साथ स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है.

राम मंदिर निर्माण में एचसीएल ने भेंट किया था 32 टन तांबा (HCL)

ऐतिहासिक धरोहर में जीवित रहेगा बालाघाट

दरअसल, बालाघाट के मलाजखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की खदान से निकले तांबे का उपयोग मंदिर निर्माण में किया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि बालाघाट के जिस शुद्ध तांबे का उपयोग राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए किया गया है, यह आने वाले कई शताब्दियों तक मंदिर की मजबूती का आधार बनेगा. जिस प्रकार अयोध्या में श्री रामलला का यह भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था का केंद्र है, उसी प्रकार इस मंदिर में बालाघाट का योगदान इसे ऐतिहासिक धरोहर में जीवित रखेगा.

मलाजखंड ताम्र परियोजना (HCL)

राम मंदिर निर्माण में 32 टन तांबा किया दान

मलाजखंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यूनिट हेड नागेश शेणाय ने जानकारी देते हुए कहा, "कंपनी ने राम मंदिर निर्माण हेतु 32 टन तांबा दान किया था. इसमें 70 हजार कॉपर स्ट्रिप्स और 775 कॉपर वायर रॉड्स का उपयोग मंदिर में लगे विशाल पत्थरों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया गया है. इस तांबे का उपयोग मंदिर की संरचना को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करेगा."

हजारों साल तक बनी रहेगी मजबूती

नागेश शेणाय ने बताया, '' एचसीएल द्वारा आपूर्ति किया गया ताबा 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला इलेक्ट्रो रिफाइंड कैटेगरी का है. यह धातु अपनी गुणवत्ता और मजबूती के कारण हजारों साल तक पत्थरों को जोड़कर रखने में सक्षम होगी.'' उन्होंने बताया कि तांबा एक शाश्वत धातु है जिसकी महत्ता कभी कम नहीं होती. भारत में तांबे के उपयोग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह हमेशा से धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का हिस्सा रहा है.

राम मंदिर निर्माण में मलाजखंड के तांबे का प्रयोग (ETV Bharat)

राम मंदिर निर्माण में देश के कई हिस्सों से लाई गई सामग्री

विश्व विख्यात अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में देश के कई हिस्सों से लाई गई अलग-अलग सामग्री का इस्तेमाल हुआ है. जिसमें राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर, कर्नाटक और तेलंगाना का ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है. इसके साथ ही नेपाल के गंडक नदी से लाई गई शालिग्राम पत्थर से रामलला की मूर्ति बनी है. अब इसमें मलाजखंड के तांबे के साथ बालाघाट और मध्य प्रदेश का भी नाम जुड़ गया है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है.